Telenor sparker i Danmark

Annonse

Telenor er en største mobilaktørene i Danmark, med flere telebutikker som vi kjenner fra Norge. Nå har en sjef og tre selgere fått reisepass som følge av svindel.

Ifølge Ekstrabladet er flere kunder lurt til å betale for flere abonnenter enn de har behov for. I tillegg har kriminelle grupper fått utlevert et ukjent antall dyre telefoner, sim-kort og annet utstyr.

Det hele skal ha skjedd ved bruk av falsk bilde-identifikasjon. Telenors egne undersøkelser skal vise at det er personer fra Romania som har samarbeidet tett med de gjeldende Telenor-medarbeiderne.

Ifølge Ekstrabladet er Telenor i gang med å undersøke om det er flere steder i Danmark hvor det har vært tilsvarende aktiviteter. Det skal ha medført at flere Telenor-butikksjefer på Sjælland er blitt suspendert.