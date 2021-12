Telenor dypt bekymret for utviklingen i Myanmar

Annonse

Siden 1. februar har juntaen gitt teleselskapet i alt tolv ulike pålegg, går det fram av Telenors nettsider.

Disse har variert mellom å stenge ned hele nettet midlertidig, stenge for nettsteder som Twitter og Instagram, eller å blokkere utpekte IP-adresser.

Søndag fikk Telenor igjen pålegg om det siste, samt å stenge URL-er (nettadresser) midlertidig, men uten en bekreftet sluttdato.

Telenor ønsket søndag ikke å svare på NTBs spørsmål, men viste i stedet til nettsiden der de skriver at de ikke lenger har mulighet til å gi detaljer om direktivene de mottar fra juntaen

– Vi er dypt bekymret for denne utviklingen og forstår hvilke konsekvenser dette har for lokal- og verdenssamfunnets mulighet til å få informasjon, skriver selskapet, som også beklager sterkt at listen over direktiver ikke lenger vil bli oppdatert.

Søndag advarte USAs ambassade i Myanmar om troppebevegelser i storbyen Yangon og risiko for nye forstyrrelser i telenettet.

