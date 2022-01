Billig, bra og beskjeden

Annonse

Mesh har blitt et selvsagt valg når man skal oppgradere eller bytte ut hjemmenettverket, i hvert fall om man har et litt større hus eller leilighet som sliter med dekningen i ytterpunktene. Til nå kan det være en relativt kostbar affære om man skal ha et fullt mesh-nettverk med tre noder. Det vil kinesiske Tenda gjøre noe med, og de lykkes godt med et produkt som leverer god dekning, uten altfor mange kompromisser.

Toppmodellen

Vi har testet toppmodellen MW6, som skal dekke opp til 600 kvadratmeter. Nå er ikke vårt testhus så stort, men stort nok til at trepunkts-mesh er en nødvendighet. MW6 finnes på nett til rundt 1.500 kroner, MW3 ligger nærmere tusenlappen og gjør stort sett det samme, men lover der dekning opp til maks 300 kvadratmeter.

Oppsettet til Nova er såre enkelt, og glimrende for de som ikke er vant med eller vil ta seg tid til å sette opp nettverket nøyaktig slik man selv ønsker. Appen man bruker er overraskende rask, og fra start til ferdig nettverk tok det mindre enn fire minutter. Det er det raskeste oppsettet vi har gjort så langt av alle mesh-nettverk vi har testet.

I bruk er Nova uproblematisk, men vi merker prislappen i ytelsen. Ulikt andre, dyrere nettverk er MW6 kun dual-band, og mister dermed det siste, dedikerte 5GHz-båndet andre routere bruker til å kommunisere med nodene på. I praksis betyr det at man deler trafikken sammen med informasjon sendt til og fra nodene eller satellittene. Skal du ha bedre dekning vil det fungere utmerket, men vil du ha et raskere og mer stabilt nett kan det være verdt å investere i tri-band.

Routerne støtter 802.11ac, og dermed ikke wifi 6 (802.11ax). Det betyr ikke at man bør vente, men det kan være verdt å lese seg litt opp på hva wifi6 vil bety.

Alt i alt leverer Tenda en meget god nettverksløsning til en meget billig penge. Om du vil ha bedre dekning vil det nesten garantert være verdt tusenlappen for MW3, og siden wifi 6 mangler støtte i klienter akkurat nå er det heller ingen grunn til å utsette. Du får ikke billigere løsning, dette er virkelig mesh til folket. Anbefalt.