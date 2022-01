TV 2 utsatt for dataangrep samtidig som Stortinget

Annonse

TV 2s leder for informasjonssikkerhet Vibeke Reigstad sier til digi.no at angrepet ikke var målrettet mot TV-kanalen, men at hackerne klarte å ta kontroll over kontoene til et tosifret antall medarbeidere.

Det ble registrert uautoriserte innlogginger på i alt elleve epostkontoer, og TV 2 anser samtlige av disse som kompromittert.

Hackerne fikk tilgang til kontoene etter at en av medarbeiderne ga fra seg brukernavn og passord etter å ha klikket på en lenke som førte til en forfalsket lagringstjeneste.

Reigstad sier hackerne sannsynligvis var ute etter økonomisk vinning.

– Det vi ser med sånne angripere, er at de velger den lureste måten for tilgang til penger. Det kan være falske fakturaer, for eksempel. Det er et klassisk og veldig enkelt angrep. Økonomiavdelingen fikk blant annet beskjed om å verifisere alt av endringer av fakturaer. Så gjennomførte vi også en passordendring av alle brukere, for sikkerhets skyld.

I samme tidsrom ble også Stortinget utsatt for et omfattende IT-angrep. Det er registrert innbrudd i epostkontoene til flere stortingsrepresentanter.

(©NTB)