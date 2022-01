USB4 er her allerede

Annonse

Nesten ett år etter at de første spesifikasjonene ble sluppet er USB4 blitt til virkelighet. De første produktene er forventet i hyllene snart, og vil inkludere alt fra eksterne harddisker til USB docking-stasjoner. USB Implementers Forums (USB-IF) er organisasjonen bak USB-standarden, og de har jobbet over tid med å få thunderbolt og USB-standardene så like som mulig. De lykkes godt med USB4, men bare nesten.

USB har eksistert siden 1996, og allerede i mai kan vi feire 25 år med denne trofaste standarden. Thunderbolt, designet av Intel og Apple, har på sin side akkurat fylt ti år. De to standardene møtes i USB-C formfaktoren men frem til nå har det vært forvirring rundt kompatibilitet. Både USB4 og Thunderbolt 4 når de samme hastighetene (max 40 Gbps), og USB4 er også mottakelig for eldre spesifikasjoner så lenge de bruker USB-C.

Annonse

Full forvirring

Her blir det litt forvirring, fordi USB4 ikke har som mandat å støtte Thunderbolt, mens det motsatte er sant for Thunderbolts del. Det vil i praksis si at man kan finne bærbare maskiner med USB4 som ikke nødvendigvis støtter Thunderbolt, men bærbare som støtter Thunderbolt 4 vil som standard støtte USB4. USB-IF sier man kan forvente full støtte fra Intels seneste Tiger Lake-prosessorer, og det samme med de nye Macbook Pro 13 og Air.

Annonse

USB4 kvitter seg med navne-standarden de brukte i USB 3 (3.1 og 3.2), og vil isteden fokusere på at USB4 kan kjøre i to hastigheter, 20 eller 40 Gbps. Disse skal vises tydelig i pakketeringen av produkter slik det vises på bildet. USB-IF sier de forventer en massiv økning i produkter som støtter denne standarden fremover og at det allerede er både kabler og produkter på markedet som støtter dette.