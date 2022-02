Ut med Android, inn med russisk-kinesisk samarbeid

Annonse

Det kan hende at ditt neste mobile operativsystem heter Aurora, og er basert på Sailfish og Hongmeng. Det skriver asiatimes.com.

Annonse

Amerikanernes handelskrig mot Kina medfører at Kina ser seg om etter andre partnere, og samarbeidet med Russland blir tettere. Og medfører løsninger som gjør dem begge mer uavhengige av amerikansk teknologi.

Annonse

Aurora er et operativsystem for mobile enheter som utvikles av russiske Open Mobile Platform i Moskva. Det er igjen basert på operativsystemet Sailfish, som er designet og utviklet av det finske teknologiselskapet Jolla, som startet som en spinoff fra Nokia. Mange av utviklerne av Sailfish var russiske, også noen av de ledende programmererne hos Google og Apple kommer fra tidligere Sovjetunionen eller Russland.

Opprinnelig finsk

I 2014 overtok russiske Grigory Berezkin deler av Jolla, og fra 2016 begynte hans selskap Open Mobile Platform å utvikle en russisk versjon av operativsystemet. I 2018 kjøpte statlige Rostelecom 75 prosent av selskapet.

Foran Det internasjonale økonomiske forum i St. Petersburg nylig diskuterte Huaweis styreleder Guo Ping med den russiske ministeren for digital utvikling, Konstantin Noskov om mulighetene for å ta i bruk Aurora. Ifølge Guo tester kineserne allerede enheter med Aurora forhåndsinstallert.

Før møtet i St Petersburg diskuterte presidentene Putin og Xi Jinping flere former for handelssamarbeid, inkludert Huawei-Aurora og muligheten for å plassere noen av Huaweis produksjonsanlegg i Russland.

Plan B og A og C

Huawei har hele tiden hatt en plan B i tilfelle de mister Android, og i tillegg til å muligens tilpasse Aurora, har de siden 2012 jobbet med sitt eget operativsystem, Hongmeng. Det skal være mulig for Huawei å relativt enkelt å integrere sin kode i det russiske systemet.

Andre kinesiske mobilprodusenter, som Tencent, Xiaomi, Vivo og Oppo har allerede Hongmeng til test, og over en million mobiler med systemet er distribuert. Huawei har ikke gått ut med noen offisiell lanseringsdato for Hongmeng, men toppsjef Richard Yu har gitt uttrykk for at det kan skje før året er omme i det kinesiske markedet, og da på smarttelefoner, pc-er, tv-er og biler.

Det ryktes at Hongmeng er 60 prosent raskere enn Android og at det er utstyrt med funksjoner for sikkerhet og beskyttelse av brukernes data. Google skal være mest skremt av det siste, at Huawei utvikler programvare som motstår hacking. De jobber aktivt for at Trump skal lette sanksjonene mot Huawei eller dropp boikotten i sin helhet.

Full handelskrig

Trump har gått til handelskrig som et geopolitisk og geoøkonomisk våpen. Men amerikanerne har kanskje ikke regnet med at kineserne både er raske i vendingen og har rimelig kraftige markedsmuskler. For eksempel er ikke mobilprodusenter som Xiaomi, Oppo og Vivo utelukket fra det amerikanske markedet, og de selger til sammen mer enn Samsung. De kan enkelt flytte til Huaweis operativsystem svært raskt.

Mot slutten av august skal Huaweis nyeste mobilbrikke Kirin 985 være klar til lansering, og rundt september kan de første Huawei-apparatene med Hongmeng være på markedet.Google kjøpte Linux-baserte Android i 2005. Det finnes flere Linux-baserte operativsystemer for mobil på markedet, som kan være tilsvarende eller bedre. Ett eksempel er Lineage, som allerede er å finne på to Huawei-modeller; P20 Pro og Honor View 10.

No Android, no problem

Bare eksistensen av Lineage viser at Huawei ikke har særlig store problemer med at det nektes Android, og i stedet utvikler Hongmeng som skal være kompatibelt med alle Android-apper. Heller ikke Aurora skulle utgjøre noe problem. Det ligger ellers opp i dagen at Huawei vil åpne sin egen «butikk» for apper og dermed konkurrere direkte med Google Play.

Videre ser det ut til at Huawei og andre kinesiske produsenter vil gå for kinesisk-produserte komponenter, som prosessorer og minnebrikker. Da vil de fri seg fra avhengigheten av amerikanske Intel, Qualcomm, Broadcomm og britiske ARM.

Om Huawei lykkes, har Trump-administrasjonen gjort amerikanske teknologiselskaper en solid bjørnetjeneste.