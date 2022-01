Microsoft legger hele C# ut som åpen kildekode

Annonse

C# er et objektorientert programmeringsspråk utviklet av Microsoft for .Net-plattformen. Nå flyttes standardiseringsarbeidet ut i offentligheten på Github, som leverer vertstjenester for programutvikling med versjonskontrollsystemet Git.

Utviklingen av Git ble startet av mannen bak Linux, Linus Thorvalds, senere gikk det videre i åpen kildekode håndtert av andre. Github ble i 2018 kjøpt av Microsoft, men er fortsatt regnet som et senter i utviklingen av fri programvare.

Microsoft flytter nå standardiseringen av C# til en åpen utviklingskatalog som tilhører Dotnet Foundation. Der skal videreutviklingen av språket fortsette åpent, noe som ifølge Microsoft vil gjøre standardiseringen lettere.

Det fortsatte arbeidet på ECMA-standarden for C# 6 og senere versjoner vil foregå på Github i utviklingskatalogen dotnet/csharpstandard.

Fra før har kompilatorene til C# siden 2014 vært i åpen kildekode i katalogen dotnet/roslyn, mens den offisielle designkatalogen for C# ligger i dotnet/csharplang.