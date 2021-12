Visma Consulting fikk inn over hundre søkere til OD-dag

Annonse

For et par uker siden var Visma Consulting ute og søkte etter elever fra ungdoms- og videregående skole som kunne tenke seg å delta på en litt annerledes OD-dag.

Konsulentselskapet fikk over hundre søknader, og torsdag kunne de ønske Linn (17), Magnus (12), Armina (16), Fredrik (13), Charlotte (15) og Dorthe (17) velkomne som it-konsulenter for én dag.

Da Computerworld møter elevene sitter de dypt konsentrerte og diskuterer en av dagens utfordringer.

Utvikle sensor

En av de ansatte hos konsulentselskapet er håpløs når det kommer til å lukke skap og dører. Nå ønsker Visma en løsning som forteller vedkommende at han må lukke dørene etter seg.

Elevene har kommet frem til at de må lage en avstands-sensor.

Aller først må elevene bli enige om hvordan de skal løse oppgaven. Deretter skal de lage det fysiske produktet. På slutten av dagen skal de presentere det de har produsert.

Som en bonus vil de få med seg det de utvikler med seg hjem etter endt arbeidsdag.

En motivert gjeng

Den yngste i flokken, Magnus, forteller at han er glad i å produsere ting. Linn ønsket å tilbringe OD-dagens hos Visma for å lære noe nytt, og for å få en smakebit på hvordan det er å jobbe som it-konsulent.

Dorthe er glad for at hun meldte interesse:

– Det virket veldig interessant, derfor sendte jeg inn en søknad. Det verste man kan få er et nei, sier hun.

Heldigvis fikk hun et ja.

Mouna Arntsen Benounis, senior HR-konsulent i Visma, forteller at elevene er valgt med omhu.

– Vi valgte ut fra motivasjon og så på hva de hadde skrevet om seg selv og begrunnelsen for hvorfor de hadde lyst til å være med. Motivasjonen lyste igjennom. Mange hadde gjort seg ordentlig flid og laget både CV og søknad, sier Arntsen, og forteller at det bor mye i de purunge it-konsulentene som jobber på Visma under OD-dagen.

Den yngste it-konsulenten, Magnus, bruker gjerne fritiden på å programmere i C++. Det er også to av elevene som vurderer å søke seg til NTNU. Nå får de sjansen til å se om teknologi virkelig er noe for dem.

– Det er så gøy å se! Du merker at pasjonen er der, og at de har en indre motivasjon, sier HR-arbeideren.

Hun synes det er flott å kunne vise elevene hvordan en dag som it-arbeider kan være.

Visma Consultings administrerende direktør, Vidar Evensen, er enig.

En god sak

– OD støtter en god sak, og vi i Visma utvikler løsninger som skaper en bedre hverdag for mennesker. Vi liker å utgjøre en forskjell, sier han, og fortsetter:

– Dessuten kjenner vi selv på mangelen av it-utdannede mennesker. Det er stor etterspørsel, og et skrikende behov. Vi ønsker å benytte OD-dagen til å inspirere de unge ved å vise hvilke muligheter man kan løse ved hjelp av teknologi, sier han.

De unge it-konsulentene fra ungdoms- og videregående skole vil få kyndig veiledning i løpet av dagen, og i tillegg til å få prøve seg på koding, vil de få flere praktiske eksempler på hvordan teknologi kan forenkle og effektivisere hverdagen. De får også anledningen til å leke seg med konsulentselskapets 3D-printer.

– Forhåpentligvis blir dette et dagsverk utenom det vanlige, og kanskje lykkes vi med å inspirere flere til å velge studier innenfor it og teknologi, sier Evensen.