Kamp om programmerings-bootcamp

– Vi gikk inn i det norske markedet med store ambisjoner, men mottakelsen av vårt første program overgikk alle våre forventninger. Sammenlignet med de andre markedene vi er tilstede i er dette absolutt det største trykket vi har hatt i en lansering. Over 2000 personer begynte på opptakstestene i løpet av februar for å kunne fylle én av programmets 15 plasser, forteller Johan Bäck Persson, Managing Director i Academy Norge, i en melding fra selskapet.

1. februar 2019 ble Academy lansert i Norge. Skolen tilbyr en utdannelse på 12 uker, og kan garantere kandidatene en jobb etter endt skolering, dette via morselskapet og bemanningsbyrået Academic Work. Utdanningen baserer seg på accelerated learning hvor det er fokus på praktiske og yrkesrelevante oppgaver. Første program handler om programmering, og ifølge selskapet vil studentene gjennomgå like mange timer med koding som ved en treårig bachelor-grad innen it.

Kvalifiserte kandidater

– Vi gjør om på måten virksomheter tradisjonelt rekrutterer på. Fremfor å se på en persons CV og bakgrunn, vektlegges heller kandidatenes evner, personlige egenskaper og motivasjon, forklarer Bäck Persson.

Alle kandidater må gjennomgå to ganske omfattende tester med dette som bakgrunn.

Kompleksiteten i søknadsprosessen gjør det enda mer imponerende at så mange har gjennomført begge testene, mener Bäck Persson:

– Nesten 1200 personer gjennomførte begge testene – på i underkant av én måned! Det er ingen krav til forkunnskaper, så dette viser at det er mange i Norge som er genuint interessert i å ta fatt på en ny karriere innen it, forteller han.

Av de nær 1200 personene som fullførte begge testene, var det 552 personer som oppnådde kravet til å søke på en plass på programmet. Nå er arbeidet fullt i gang med å velge ut de 15 kandidatene som skal få begynne på programmet 1. juni.

– Vi har veldig mange sterke kandidater i søknadsbunken, og er sikre på at vi kommer til å tilby veldig kompetente it-konsulenter til norsk næringsliv når programmet er ferdig i høst, sier Bäck Persson.

Nytt opptak

I Sverige og Finland skal Academy så langt ha utdannet flere enn 900 konsulenter og samarbeidet med 350 ulike virksomheter. Flere norske virksomheter skal også ha meldt sin interesse for kandidatene som utdannes gjennom Academys program.

– Kompetansemangel innenfor it er en varslet krise i Norge, og flere virksomheter sliter allerede med å fylle ulike stillinger innenfor it og teknologi. Da er det ikke nok med kompetansen som finnes i dag, vi må også omskolere arbeidstakere for å dekke behovet i markedet. Derfor er det gledelig at så mange virksomheter er positive til denne formen for utdanning, og at det allerede er flere som har reservert et antall kandidater når de er ferdigutdannet i høst, avslutter Bäck Persson.

Søknadsprosessen til neste program slippes i april, og man kan lese mer om selskapet og kurset her.