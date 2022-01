5G kommer, men hva får vi egentlig ut av det, utover selvkjørende biler og IoT?

Annonse

5G har så smått begynt å rulle ut i Norge. Testforsøk i hele Norden viser gode muligheter for operatørene, og markedet for 5G-telefoner begynner nå også å ta form: Prisene har falt fra gjennomsnittlige 10 000 kroner for en 5G-telefon, til mer overkommelige 4000 kroner for eksempelvis nylig lanserte Nokia 8.3 5G.

Og operatørene har store forventninger til 5G-nettet – så store at det forventes at de bruker milliarder av kroner på å bygge det ut i løpet av de kommende årene.

Samtidig har det også vært en viss skepsis til 5G, ikke minst i form av hele det helsemessige aspektet rundt stråling fra 5G-mastene, men dette har vist seg å være ufarlig, og en dansk undersøkelse fra Rambøll viste at en 5G-testterminals strålenivå er 500 ganger lavere enn grenseverdien. Samtidig har vi også sett en mer bruksorientert skepsis: 4G-hastigheter er allerede høye nok for manges behov, så hvor ligger de kommende fordelene ved 5G?

Eller sagt på godt norsk: Hva får jeg egentlig ut av 5G?

Mange eksperter lover selvkjørende biler og milliarder av tilknyttede enheter i et globalt Internet of Things, men hva er det egentlig å se frem til for vanlige forbrukere i 2020-22? Svarene er – som med all teknologi – litt kompliserte, men vi kan allerede nå lære av de første «early adopters» og de første 5G-nettene andre steder i verden.

Når kommer 5G, og hvor? Både Telenor og Telia har åpnet sine 5G-nett i Norge, men utbredelsen begrenser seg til enkelte byer og tettsteder, inkludert Trondheim, Longyearbyen, Bodø, Kongsberg og enkelte steder i Oslo.

I Finland og Sverige ser vi også en stor økning i antallet 5G-noder og -master, noe som gi mening da de huser nettverksgigantene Ericsson og Nokia.

Men kikker vi ut i verden, kan vi se hvordan utviklingen kommer til å forløpe. Sør-Korea åpnet sitt 5G-nettverk for massene allerede 3. april 2019, og har i dag en klar førsteplass når det kommer til utrulling av mid-band 5G.

Snart halvannet år senere bruker knapt 10 prosent av de sørkoreanske forbrukerne 5G-nettverket, og ifølge Tutelas tall befinner forbrukerne seg i et område dekket av minst ett 5G-nettverk opp mot 90 prosent av tiden. I alt har Sør-Korea en geografisk 5G-dekning på knappe 14 prosent, noe som er milevis foran den nærmeste konkurrenten Australia, som for øyeblikket ligger på en geografisk dekningsgrad på knappe 2 prosent. Land som Storbritannia og Spania ligger på sin side enda lenger etter.

Det har dog ikke vært gratis – Sør-Korea investerer over 194 milliarder kroner innen utgangen av 2022.

Hva kommer det til å bety for forbrukerne? Mange tror at 5G alene vil bety at vi får absurde nedlastingshastigheter, men virkeligheten er en annen. I første omgang vil vi ikke komme til å merke den store forskjellen. Vi kommer ikke til å oppleve at nedlastingshastigheter fordobles fra den ene dagen til den andre, som vi opplevde ved hoppet fra 3G til 4G, og vi vil først og fremst kanskje oppleve litt raskere Netflix-strømming og videoavspilling i høyere kvalitet.

Vi kommer til å oppleve en merkbar forskjell i områder med stor overbelastning av nettverket, noe Tutela utga en rapport om tidligere i år, men den største effekten fra 5G kommer kanskje litt overraskende i områder der det i dag kun er sparsomt med 4G. Norden er dog generelt godt dekket av 4G-nettverket sammenlignet med andre land, men forestill deg de mange små stedene på Vestlandet med et 100-talls fastboende som fylles av turister på sommeren. Her vil 5G-master kunne sikre at nettverkene ikke overbelastes av de ofte titusener av besøkende.

I første omgang vil vi likevel først få 5G-dekning i byene. Den første utrulling av 5G-teknologien er basert på mid-band (3,5 GHz), som ikke dekker et like stort område som eksempelvis 3G og 4G – tenk igjen tilbake til Sør-Korea og deres geografiske dekning på 14 prosent. Vi har i høyere grad bruk for low-band 5G-utrulling, som for eksempel T-Mobile forsøker seg med i USA, før vi kan dekke områder som vi i dag dekker med 3G/4G. I Norden benytter vi oss allerede av 800/900 MHz-båndene, så det er gode muligheter for å flytte 5G-nettet over på disse frekvensene, selv om det vil gi lavere båndbredde enn vi vil få på mid/high-band 5G.

En av de største fordelene? Mer og billigere data Prisen på data har historisk vært høy i Norden, og særlig i Norge. Mens noen tilbydere i andre land tar ekstra betalt for 5G-abonnementer, så ser vi allerede nå fornuftig prisede og ubegrensede abonnementer. Vodafone Spain tar for eksempel 160 kroner for ubegrenset data/5G.

Og lave priser blir en nødvendighet. 5G-brukere trenger betydelig mer data enn 4G-brukere – faktisk opptil 66 prosent mer – noe som vil tømme selv et abonnement på 200 GB relativt fort. Med en så voldsom økning i dataforbruk er det uunngåelig at prisen-per-GB også vil falle tilsvarende, noe som vil gi betydelig billigere data i fremtiden.

5G er fremtidens nettverksteknologi, og det er kun et spørsmål om tid før nettene blir rullet ut for fullt. Det starter i byene og vil med tiden spre seg til resten av de nordiske landene. Det vil føre til mer stabile nettverk og høyere hastigheter (realistisk sett), og vi kan forvente lavere priser på data når dataforbruket uunngåelig vil stige.

Så du kan bare glede deg.

Chris Mills, Head of Industry Analysis, Tutela Technologies.