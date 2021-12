Intensiv utdanning av dataanalytikere

Annonse

Ifølge opplæringsselskapet Academy Norge samler norske bedrifter inn enorme mengder data, som de ikke får brukt fullt ut. Nå tilbyr de 12 ukers intensiv opplæring basert på deres metode Accelerated Learning. Kandidater som gjennomfører er garantert jobb etterpå.

– Bakgrunnen for å starte opp et slikt tilbud i Norge er de direkte tilbakemeldingene vi får fra våre kunder, som mener mangelen på dataanalytikere er dramatisk. Vi har svært god erfaring med å tilby tilsvarende it-program, og mener dette er et helt nødvendig supplement til lengre utdanningsløp, sier Johan Bäck Persson, administrerende direktør i Academy.

For få studieplasser

Først ute med å sikre seg nyutdannede dataanlytikere er SAS Institute, som leverer programvare og løsninger innen analyse.

– Dessverre mangler Norge nok kompetanse for å lykkes i en datadrevet økonomi. Våre kunder og partnere er på evig jakt etter nye medarbeidere som kan omdanne data til innsikt. Samarbeidet med Academy gir oss tilgang på den kompetansen vi mangler. Når regjeringen i statsbudsjettet 2020 kun øker med 70 nye studieplasser innen teknologi, må vi tenke kreativt for å utvikle de sårt tiltrengte nye talentene. Akselerert læring med kort vei fra skolebenk til arbeidsplass gjør nettopp dette, sier Jørn Seglem, administrerende direktør i SAS Institute.

Dataanalytiker-programmet er åpent for søknader hos Academy Norge nå.