Automatiske møtereferater med kunstig intelligens

Annonse

Han sa, hun sa – det kan være en saga blott.

Microsofts nye app for iOS kan oversette fra tale til tekst på direkten, noe som kan være dårlig nytt for referenten, men godt nytt for mange andre.

Microsoft Group Transcribe

Siden mange møter nå foregår digitalt fra mange hjemmekontor så er det enklere for kunstig intelligens å skille lydkilder fra hverandre, og ikke minst også identifisere hvor de har sin opprinnelse.

Og siden vi alle har en mobil med mikrofon og plenty med regnekraft så kan vi like gjerne la de komme til nytte. Microsofts garasjeprosjekt Group Transcribe tar det du sier og gjør det om til tekst, der og da.

Det fine er at det kan skje på mange språk, oversetting inkludert. Så hvis du har Tokyo på tråden så kan de snakke japansk i den enden, mens teksten som dukker opp på skjermen hos deg vil være på norsk. Og vice versa.

Allerede fra start støttes over 80 ulike språk og lokaler, inkludert norsk. Og dersom systemet benyttes for å ta referater fra et møte så kan disse deles med deltakerne i ettertid.

Løsningen er ment å fungere for telefonkonferanser, og kan initieres både over Bluetooth, eller via en QR-kode eller en kode som sendes som en melding.

Du kan laste ned Group Transcribe gratis fra AppStore ved å følge lenken nedenfor. Du kan lese mer om appen hos Microsoft.

Via Microsoft