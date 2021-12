Kunstig intelligens vil endre verden

Annonse

I dag er det en rekke teknologier som vi allerede nå vet vil få en avgjørende betydning i fremtiden. Spesielt gjelder dette kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML).

Maskinlæring handler enkelt forklart om å gjenkjenne mønstre i store mengder data for å kunne forutse fremtidige hendelser. MIT-pionerene Erik Brynjolfsson og Andrew McAfee har spådd at den makroøkonomiske effekten av denne type teknologi vil kunne sammenlignes med dampmaskinens betydning i en annen maskinalder.

Veien mot AI og ML skapes av flere faktorer. Vi produserer og lagrer mer data enn noen gang. Det er nok billig datakraft i skyen for at bedrifter og organisasjoner, uansett størrelse, kan benytte seg av intelligente applikasjoner. I tillegg har det vært en «algoritmisk revolusjon» som innebærer at milliarder av algoritmer kan trenes samtidig. Hvilket akselerer maskiners læringsprosess.

De siste 50 årene har AI-teknologi vært så dyrt at det har vært forbeholdt en eksklusiv krets bestående av universitetsforskere og verdensomspennende bedrifter. Nå er tjenestene tilgjengelig som hyllevarer som kan kjøpes på timesbasis via skyen.

I praksis betyr dette at helt vanlige bedrifter med nye forretningsideer kan bruke algoritmene til alle tenkelige formål. Alt fra å søke etter svulster på skannede bilder til å hjelpe folk med å lære språk. Innen e-handel kan AI hjelpe til med å forbedre den individuelle kundeopplevelsen. Produktforslag kan filtreres på kjøpshistorikk eller adferd. Kvalitetskontroll kan gjennomføres ved å analysere bildedata for gjenkjennelse av skadede varer for deretter å sorteres ut.

For eksempel har Amazon Web Services utviklet algoritmer som beregner den daglige etterspørselen etter varer for å kunne forutse nøyaktig hvor mange skjorter i en bestemt størrelse og farge som selges i løpet av en dag. En tjeneste som er tilgjengelig for andre bedrifter som en webservice.

Det offentlige kan bearbeide tusenvis av bilder på kort tid. I USA kunne politiet i Washington bare en uke etter innførselen av ansiktsgjenkjenning foreta en pågripelse i en sak som var kald på grunn av manglende spor.

Konsulentselskapet McKinsey forventer at det globale markedet for AI-baserte tjenester vil vokse med 15 til 25 prosent per år. I 2025 vil markedet ha en verdi på 130 milliarder dollar. Oppgaven for norske bedrifter ligger i å forstå potensialet og omdanne teknologien til spesifikke applikasjoner som gjør menneskers liv sikrere, enklere og mer behagelig.

Darren Mowry, Director Business Development, Amazon Web Services EMEA