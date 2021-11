Office får nytt brukergrensesnitt

Annonse

Microsoft viser frem en helt ny brukeropplevelse for Office.

Det skal bli enklere, og større fokus på innholdet. Og båndet er på vei ut.

Microsoft Office UX

I 2007 introduserte Microsoft ribbon-designet for sine apper, inkludert Office-pakken. Den gang var det en revolusjon, for det utdaterte designet med verktøys-paletter for alle verktøy kunne i ekstreme tilfeller ta over omtrent hele skjermen - for eksempel for Word.

Men det viser seg at mange fremdeles bare bruker de helt elementære funksjonene i programmer som Word, Excel og PowerPoint. Det betyr ikke at vi ikke trenger hjelp - men denne kan nå komme i form av kunstig intelligens.

Dermed kan alle verktøy i større grad tre tilbake til fordel for et større fokus på innholdet. I tillegg vil verktøyene tilpasse seg konteksten - velger du tekst så får du formateringsvalg for tekst. Velger du grafikk, skal det samme skje tilsvarende.

Det blir større fokus også på søk - slik vi kjenner det fra Teams-designet. Og i tillegg skal fargene tones ned. Det hele likner mer og mer på designet slik vi kjenner det fra app og web.

Sjekk ut en demonstrasjonsvideo nedenfor.

Via Microsoft