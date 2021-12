Microsoft Project xCloud nå for iOS

Annonse

Microsofts spill-strømmetjeneste Project xCloud er ute i beta.

Etter første å ha vært tilgjengelig for Android en liten stund er testen nå åpnet for iPhone- og iPad-brukere. Og første spill-tilbud ut er “Halo: The Master Chief Collection.”

Microsoft Project xCloud for iOS

Før du blir for entusiastisk: Denne første runden er kun tilgjengelig for kunder i USA, Stor-Britannia, og Canada. Dessuten gjelder det kun for Project xCloud, og inkluderer ikke Xbox Console Streaming (Preview).

Men det viktigste er at tilbudet (formodentlig) kommer. Du kan planlegge ved å se på krav-spesifikasjonen nedenfor:

Du trenger en MSA-konto som er assosiert med din Xbox gamertag

Du vil trenge en iPhone eller iPad med iOS 13 eller senere, og dessuten Bluetooth v4

En Bluetooth-kontroller av typen Xbox One Wireless Controller

Tilgang til (helts 5GHz) WiFi eller et mobil-abonnement med tilstrekkelig data (10Mbps ned)

Og dessuten valgfritt en brakett/holder for iPhone som kan kobles til kontrolleren, f.eks. Microsofts egen.

Les mere hos Microsoft her. Sjekk ut en (gammel) promo-video nedenfor.

Via Microsoft