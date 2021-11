M1-beta for MS Edge

Annonse

Det er Windows Central som melder om dette.

Insidere kan nå laste ned Edge for M1 gjennom flere kanaler: Canary, Dev og Beta. Beta-kanalen kan regnes som såpass stabil at også ordinære brukere kan ta sjansen.

Edge fikk eksperimentell støtte for M1 tilbake i desember i fjor, og vil etterhvert kunne full ut dra nytte av den nye M1-prosessoren til Apple. Som har vist seg å være både rask og energibesparende, en hittil uhørt kombinasjon for en datamaskin.

Med denne takten er det antakelig ikke lenge til en endelig release er klar. Flere andre nettlesere er allerede på banen.

I tillegg nevner vi at Corelliums foreteende med å porte Linux over til Apple Silicon også er i full gang. Vi har tidligere skrevet om Patreon-prosjektet, og det skrider fremover. For øvrig venter vi også i spenning på Parallels Desktop-virtualisering for både Linux og Windows WoA.

Microsoft Edge Inside Channel med nedlastinger finner du her.