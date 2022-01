Windows365 i skyen også på Mac og iPad

Annonse

Microsoft har lansert Windows 365.

Dette blir i første omgang en løsning for sky-pc’er for bedrifter, og kommer på markedet 2. august. Man kan strømme apper, innhold og innstillinger i Windows fra Microsoft cloud til hvilken som helst enhet.

Microsoft Windows 365

Microsoft kaller det en ny kategori computing, men i prinsippet er dette tilsvarende en rekke virtualiseringsløsninger som finnes på markedet idag, jfr. Citrix og relatert Azure Virtual Desktop. Løsningen tilsvarer Xbox Cloud Gaming-tjenesten.

Men det er altså fra Microsoft selv, og løsningen strømmer Windows 10 (fra start) og 11 (gjennom en oppgradering) til en hvilken som helts maskin over nettleseren. Dermed også Mac og iPad, der kanskje spesielt iPad Pro kan være en aktuell kandidat. Man kan også benytte Remote Desktop-appen.

Den virtuelle maskinen har en instant on-funksjon som gjør at selv om du bytter destinasjons-enhet så fortsetter du der du slapp på den forrige.

Det blir to ulike versjoner av Windows 365: Business og Enterprise. Den individuelle sky-maskinen kan konfigureres med en enkelt CPU, 2GB RAM og 64GB lagring som et minimum, og opp til 8 kjerners CPU, 32GB RAM og 512 GB lagring. 12 ulike konfigurasjoner vil være tilgjengelige for begge de to versjonene.

Prisen i Norge er foreløpig ikke kjent, men den rimeligste utgaven skal koste 30 dollar måneden per bruker i USA, så omlag 300 kroner. For bedrifter, vel og merke.

Du kan lese mer hos Microsoft her.

Via Microsoft og The Verge