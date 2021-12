WoA på M1-Mac

Annonse

Det er et skudd for baugen for Microsoft: Apples M1-Mac klarer å kjøre Windows on ARM raskere enn Surface Pro X.

Og dette er bare en hack - WoA-virtualisering er ikke offisielt støttet. Apple sier at det er opp til Microsoft å legge opp til dette, inkludert lisensieringen. Men for alle som trenger å kjøre en Win-app iblant er dette potensielt gode nyheter.

Microsoft WoA på M1-basert Mac

Takket være en fiffig QEMU-patch har tyske Alexander Graf klart å virtualisere ARM-versjonen av Windows 10 på en ny, M1-basert Mac. Det hele virker, selv om det ikke er offisielt støtte for dette, og inkluderer både RDP og X86-emulering. Du kan lese mer hos The 8-bit her.

For det første betyr det at det i prinsippet er mulig å kjøre Windows 10-apper basert på Intel X86-kode, emulert via WoA, på en M1 Mac. Det høres ut som en lang serie med omveier - men utrolig nok viser det seg at dette fremdeles er raskere enn på Microsofts egen maskinvare.

Graf brukte Windows ARM64 Insider Preview ved å virtualisere dette med Hypervisor-rammeverket.

Nettstedet Windows Latest viser til benchmark-tall der den QEMU-emulerte prosessoren på en ARM-Mac fremdeles er raskere enn nativ kode på Microsofts ARM-baserte Surface Pro X.

Surface Pro X kjører en Qualcomm Snapdragon-prosessor kalt SQ1. Dette er riktignok ikke rykende fersk maskinvare, men likefullt imponerende å tenke på for Apple Silicon.

Linux-skaper Linus Torvalds har sett på M1-maskinene, og ønsker seg at Linux-virtualisering på mulig - selv om han ikke tror at Apple kommer til å åpne opp for det.

Graf tror ikke hans oppdagelse vil gi en stabil Windows-opplevelse, men det viser ihvertfall at det hele er mulig på konsept-nivået. Og så er det vel opp til Microsoft å bidra, også.

For øvrig jobber både Parallels og VMWare med virtualisering for M1, i tillegg til at CrossOver har en WINE-basert løsning for utvalgte applikasjoner.