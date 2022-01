Nativ-virtualisering på Apple M1

Annonse

Nå er Parallels' virtualiseringsløsning for Mac klar med nativ støtte for Apple Silicon.

Det betyr at både Linux og Windows 10 kan kjøres full blast. Men det er altså en liten hake...

Parallels Desktop for Mac 16.5

VMWare og Parallels er de to store, kommersielle virtualiserings-løsningene for Mac som lar deg kjøre andre operativsystemer, inkludert Windows og også macOS. Som for eksempel når det er en applikasjon fra jobben du må ha tilgang til hjemmefra.

Det var Apples overgang til Intel-prosessorer som startet det hele i sin tid, og nå er altså Windows 10-støtten på plass også på M1-prosessoren. Dette er en custom ARM-prosessor, og det betyr at også Windows-versjonen må være det.

Windows 10 on ARM (WOA) er fremdeles under utvikling, men har også det ved seg at applikasjonene må være kompilert for ARM-prosessorer. Med andre ord trenger du også en ARM-versjon av appen du vil kjøre. Og de færreste har det.

Heldigvis finnes det emulering for dette, men resultatene vil variere. Så ikke forvente å kjøre grafikk-intensive spill på denne måten, for eksempel. Likefullt lover Parallels en 60 prosent forbedring av DirectX 11-ytelsen for programmer som bruker denne grafikk-protokollen. Som du får glede av for spillene Rocket League, Among Us, Roblox, The Elder Scrolls V: Skyrim, samt Sam & Max Save the World.

På pluss-siden så kan du laste ned WOA gratis så lenge du blir med i Windows Insider-programmet. Men Microsoft er altså ikke helt i mål med WOA, så regn med at under utvikling betyr nettopp det, med de konsekvenser det kan dra med seg.

Du kan lese mer hos Parallels her. Sjekk ut en demo-video nedenfor som viser deg installasjons-prosessen. Programmet finnes for både M1 og Intel-prosessorer, men trenger altså macOS Big Sur på Apple Silicon.