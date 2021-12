YouTube Kids nå på AppleTV

Annonse

AppleTV har fått en ny app: YouTube Kids.

Denne fantes fra før av for iOS på iPhone og iPad, men inntar nå altså storskjermen.

YouTube Kids for AppleTV

YouTube Kids er en barnevennlig utgave av den populære YouTube-appen for iOS.

YouTube var tidligere en sentral del av Apples operativsystem for mobile enheter siden den kom forhåndsinstallert i de tidlige versjonene, mens det var tette bånd mellom Apple og Google på styrenivå.

Nå er appen frittstående, og gir tilgang til et vell av videoer innen de fleste genre, og alle ikke nødvendigvis med innhold eller språkbruk tilpasset barn i ulike aldersgrupper. Barne-versjonen tar sikte på å rette opp i det slik at foreldre trygt kan gi fra seg fjernkontrollen uten bekymringer. I disse koronatider kan det være fristende.

Som forelder kan man velge innhold tilpasset ulike alderstrinn, og også styre hvorvidt søkefunksjonen skal være tilgjengelig. Du kan også velge å begrense utvalget til klipp som du selv har godkjent på forhånd. Finner du innhold du mener er upassende kan du flagge det.

Og selvfølgelig kan du også velge å sette tidsbegrensninger. Og til og med få innblikk i historikken om du skulle ønske.

Innholdet er kategorisert i fire ulike typer innhold, inkludert læring, musikk og underholdning. Appen er lett å navigere med store ikoner og forhåndsvisninger.

Du kan velge om du vil logge deg på med en Google-konto, men har også valget om å la være.

Du finner appen selvfølgelig i AppStore på AppleTV, men du kan legge den inn på listen over dine "kjøp" fra en iPhone eller iPad ved å gå til AppStore her. Appen i seg selv er gratis.

Du kan lese mer om appen hos Google her. I tillegg til AppleTV og iOS finnes appen for en rekke andre plattformer og enheter, inkludert smart-tv'er. Du finner mer informasjon om dette her.

