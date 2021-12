Mangfoldige nye Apple Watch-remmer

Annonse

Apple har lansert nye remmer for Apple Watch.

Det er flere nye fargenyanser og -kombinasjoner som har kommet til, inkludert to nye regnbuefargede Pride-remmer.

Apple Watch-remmer 2020

Det fine med en Apple Watch er at du kan bytte remmer selv, noe som er forbløffende enkelt. Det er sjeldent behov for å måtte bytte, siden Apples egne er slitesterke og langvarige - men det er også anledning til å gjøre et lite fashion statement.

Selve materialvalgene og utformingen er som før, der er det ingen endringer. Men det er altså nye farger og kombinasjoner som nå kan fås. Samtidig betyr det også at andre alternativer utgår fra sortimentet.

Har du sittet for lenge på gjerdet så kan det tenkes at du fremdeles finner disse hos Apple-forhandlere som sitter på en liten lagerbeholdning.

Du finner de nye fargekombinasjonene hos Apple her.

Alle remmer i seriene Sport Band og Sport Loop, samt Nikes varianter av disse, koster 499 kroner. De mer eksklusive stål- og lærremmene koster fra 999 kroner og oppover.

Via Apple