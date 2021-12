B&O A1 oppdatert

Annonse

Bang & Olufsen oppdaterer den bærbare Beosound A1-høyttaleren.

Den ser lik ut, men har nå Bluetooth 5.1 og USB-C.

Bang & Olufsen Beosound A1 2. gen.

Andre generasjon er tilsynelatende lik seg selv, men selv om den ser lik ut så har det skjedd ting innvendig.

Nye A1 er sertifisert til IP67, og har dermed en viss motstandsdyktighet mot fukt og støv. Kjekt til sommerbruk utendørs.

Batteriet er på 3.000 mAh, og skal kunne yte cirka 18 timers bruk (ved 70dB normalt lydnivå) - noe som vil variere med volumet.

Lydteknisk kan to slike A1 kobles sammen for stereo-effekt. Hver for seg er de tiltenkt mindre rom fra 5 til 30 kvadratmeter. På innsiden finnes en aktiv forsterker med 2x30W høyttalere (Class D), og lydelementer av typen 1 x 3.5" basselement og 1 x 3/5" diskant-element.

Hele tre mikrofoner finnes innebygget, og dermed er A1 like aktuell for telefonsamtaler.

Den trådløse tilkoblingen skjer over nyeste Bluetooth 5.1, og det benyttes lyd-kodek'er av typen AAC og aptX Adaptive. Frekvensområdet er oppgitt til 55-20.000 Hz, og med et maksimalt lydtrykk på 92dB (bass 62 dB).

Fysiske mål er 133 x 46 x 133 millimeter (b x h x Ø). Vekten er på 558 gram.

Pris i Norge for nye Beosound A1 er 3000 kroner, og finnes i to alternative finisher: Sølvgrå, og antrasittgrå.

Du kan lese mer om nye A1 hos B&O her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.