Oppdater til iOS 14.4

iOS 14.4 er her med viktige sikkerhetsoppdateringer.

Den nye versjonen av operativsystemet finnes for både iPhone og iPad, og det er også parallelle oppdateringer til tvOS, watchOS og audioOS for HomePod.

Apple iOS 14.4

I det store og det hele er denne oppdateringen en sikkerhetsoppdatering. Viktig nok i seg selv, men ikke alltid like sexy å kaste seg over.

Men den mest interessante nye funksjonen er muligheten til å kunne klassifisere Bluetooth-enheter. Alle som for eksempel kobler telefonen til en bilstereo eller bærbar høyttaler over Bluetooth vil sannsynligvis ha opplevd at systemet etter en stund plutselig kan komme til å skru ned volumet.

Ofte har man ut-volumet høyt fra selve telefonen, og det har tidligere fått iOS til å tro at man kan usette sine ører (om det var et par blåtann-hodetelefoner) for forhøyet støynivå over tid. Dette skal nå være en saga blott .

Blant kategoriene du kan velge mellom finner vi:

Bilstereoanlegg

Høyttaler

Hodetelefon

Høreapparat

Annet

Å klassifisere Bluetooth-enhetene er enkelt gjort under Innstillinger>Bluetooth. Finn en tilkoblet enhet, gå til info-symbolet øverst til høyre, og velg så ønsket kategori under Device Type. Apples egne produkter er allerede klassifisert. Via 9to5Mac

Også HomePod oppdateres, og det er nå utvidet støtte for handoff fra en iPhone med UWB-brikke til å sende musikk fra telefonen over til en HomePod mini. Offisielt selges ikke HomePod i Norge.

Du kan lese mer om iOS 14 hos Apple her. Oppdateringen aktiveres typisk under Innstillinger>Generelt.