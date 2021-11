Bluetooth-sender og -mottaker for AUX

Annonse

Savner du trådløs lyd fra tredemøllen? Eller å kunne kringkaste musikk til bilen?

Med AirFly Pro er dette en enkel sak.

Twelve South AirFly Pro

God lyd er som skapt for å deles. Visste du for eksempel at iOS 13.1 har en funksjon for å kunne dele lyd fra en iPhone eller iPad til to ulike trådløse mottakere? På denne måten kan to i baksetet på bilen høre lyden trådløst fra den samme filmen på en iPad.

Har du ikke iOS 13.1 eller senere så kan du bruke AirFly Pro sin dongle istedenfor. Den kommer i flere ulike utgaver, noen med kun sende-funksjon, eller også i kombinasjon med en mottaker.

Går du for modellen som har sender så kan du få overført lyden fra en tredemølle, en skjerm på flyet, en håndholdt spillkonsoll eller liknende trådløst til Bluetooth-hodetelefoner.

Tilsvarende vil du med en modell som har mottaks-modus kunne overføre lyd fra en kilde som for eksempel en iPhone til en forsterker med AUX-inngang. Dette kan være en bil som ikke har Bluetooth innebygget i stereoanlegget, eller musikkanlegget på en båt.

Noen slike kjøretøy har kanskje Bluetooth for handsfree-telefonering, men ikke for avspilling av musikk. AirFly Pro vil kunne spille av både musikk samtidig som også samtaler kan rutes gjennom til bilens høyttalere.

AirFly Pro kommer med en USB C-kontakt for lading, og denne kan være tilkoblet strømkilde for lading samtidig som den er i drift. Utover dette har den et oppladbart batteri innebygget for opptil 16 timers drift.

Protokollen Bluetooth 5 støttes. Enheten er liten og nett med kun 15g i vekt, og dessuten enkel i bruk.

Følgende trådløse hodetelefoner støttes blant annet:

Apple AirPods, AirPods 2, AirPods Pro

Bang & Olufsen, Beoplay H4, Beoplay H9, Beoplay H8

Beats Solo Pro, Beats Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, Beats Studio3 Wireless, BeatsX, Powerbeats 3

Bose QuietComfort 35, Bose SoundSport Wireless, Bose Noise Cancelling 700, Bose QuietControl™ 30 Wireless

Sony WH-1000, WH-CH700N

Jaybird Tarah Pro Wireless Sport

Raycon E55 True Wireless Earbuds

Annonse

Du kan lese mer om de ulike AirFly-modellene og en sammenlikning av disse hos TwelveSouth her.

Twelve South AirFly Pro kan kjøpes direkte fra Apple til 619 kroner her. Sjekk ut en promovideo nedenfor.