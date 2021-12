Annonse

Epic har klaget Apple inn for EU.

Apple er allerede på dypt vann med Europa på flere fronter: Skatte-avtalen med Irland (som egentlig er rettet mot landet), og en liknende klage fra Spotify.

Apple vs. EU vs. Epic

Sentralt i Epics klage er selvfølgelig den pågående striden firmaet har med Apple om tilstedeværelsen i AppStore. Det begynte med at Epic snek inn en mulighet for Fornite-brukere til å omgå AppStore for inapp-kjøp slik at ikke Apple kunne kreve inn sine tretti avgifter på omsetningen.

Apple svarte med å kaste ut Epic fra AppStore i sin helhet, og har så langt blitt hørt i den pågående rettssaken i USA med at Epic handlet uforsvarlig ved bevisst å omgå de allmenne retningslinjene.

Siden den gang har Apple også slakket på reglene slik at satsen for Apples andel av omsetningen på AppStore har blitt senket for utviklere som omsetter for under én million dollar. Fortnite omsetter opplagt for langt mere enn dette.

Apple kom med en uttalelse til Business Insider der det påstås at Epic bruker kundene som gisler for å tvinge frem fordelaktige betingelser. Klagen til EU-kommisjonen går på kartellvirksomhet, og andelen på 30 prosent praktiseres tilsvarende av mange andre aktører på tilsvarende markedsplasser - som for eksempel Google.

Epic har altså tatt ut liknende stevninger mot Apple i USA og Australia. I USA gjorde man forsøket på å prøve å endre legislasjonen på delstatsnivå i Nord-Dakota - et forsøk som feilet.

EU har foreløpig ikke kommentert klagen.