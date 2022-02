Apple starter kampen om bot på 13 milliarder i dag

Annonse

I 2016 ila EU-kommisjonen Apple en bot på 13 milliarder euro som en konsekvens av at EU mente selskapet hadde betalt for lite skatt. Skattekravet har bakgrunn i Apples virksomhet i Irland. Det interessante er at både Apple og den irske regjeringen bestrider kravet.

17. og 18. september møtes partene i EU-domstolens høyeste instans. Apple tar tydeligvis saken på det største alvor og stiller med en delegasjon på seks deltakere ledet av finansdirektør Luca Maestri. Apple forventes å har fulgt skattereglene både i Irland og i USA og dermed ikke har gjort noen feil. Selskapet har også nylig uttalt at skattekravet fra EU er helt urealistisk. Da er det bare å vente på den endelige dommen.