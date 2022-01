Nordnorsk motiv vinner hos Apple

Annonse

Dommen har falt og vinnerne er kåret.

Apples har avholdt en åpen fotokonkurranse der kriteriet var bilder tatt med Night mode, en modus for fotografering under forhold med lite lys i motivet.

Night mode med iPhone 11

Nattmodusen finnes i de nyeste iPhone-modellene av typen iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max.

Det er spesielt i kombinasjon med stativ eller et generelt stødig underlag at man virkelig kan få fine bilder, for lengre eksponeringstid betyr noe også i denne sammenhengen.

Bildene som er vist i galleriet i artikkelen er beskåret for å passe til billedrammen – originalene kan ses ved å følge lenken til kilden nedenfor. I tillegg vil de nok dukke opp både her og der i markedsføringssammenheng.

Via Apple