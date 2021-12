Surface Duo: iPhone + iPad?

Annonse

Microsofts Surface Duo går fra annonsering til levering.

Det hyggelige er leveringsdato i september, det mindre hyggelige er prisen. Og hvem vet om den overhodet kommer hit.

Microsoft Surface Duo

Det begynner å blir mer og mer vanlig å se smarttelefoner og nettbrett med sammenbrettbar skjerm. Microsoft Surface Duo er ikke et eksempel på det, men en interessant twist som muligens er mer robust.

Det blir også spennende å se hvordan (og om) Apple matcher denne nye formfaktoren. Kanskje iPad mini kan få en renessanse?

Enheten består av to AMOLED-skjermer med oppløsning på 1350x1800, og som sammen danner en kombinert skjermflate (mellomrom ekskludert) på cirka 8,1 tommer diagonalt. Hengselen er bygd slik at skjermene kan vris helt rundt, og danne et slags frittstående stativ i seg selv. For dere over 40: Tenk Nintendo Game&Watch.

Microsoft har designet brukergrensesnittet rundt disse to skjermene slik at to apper kan kjøres side om side, eller ha en form for menydel og innholdsdel for den samme appen. Man skulle tro de brukte Windows her, men det er heller en skinnet utgave av Android.

Noe skuffende vil det nok være at enheten drives av fjorårets Qualcomm Snapdragon 855 prosessor og med kun 6GB med RAM. Den fåes med to lagringskonfigurasjoner på 128 eller 256 GB.

Den har også ett enkelt kamera på 11 MP, samt et ganske lite batteri på 3577 mAh. Likevel skal den være god for over 15 timer med lokal videoavspilling, ifølge Microsoft selv.

Vekten er hele 250 gram, og de fysiske dimensjonene er på 145.2mm x 93.3mm x 9.9mm. Litt mer frakk eller dameveske enn bukselommen. Lading må skje via ledning.

Enheten har en telefonmodul slik at du kan ta samtaler, men det er ikke støtte for 5G-nettverk eller Wi-Fi 6. NFC-brikke glimrer også med sitt fravær, så ingen mobilbetaling for deg. Men du kan velge å kjøpe en egen penn i tillegg for tegning og annotering.

Surface Duo kommer med en bråte av Office-apper ferdig installert, i tillegg til en del Google-apper. Blant Microsofts egne appen finner vi Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive, Edge, OneNote, Authenticator og flere.

Basis-konfigurasjonen med 128GB med lagring koster cirka 1400 dollar - noe som kanskje kan bli til 16 500 norske kroner.

Du kan lese mer om nye Surface Duo hos Microsoft her. Sjekk ut en promovideo nedenfor.

