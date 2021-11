Parallels Desktop 17 er her

Annonse

Trenger du en virtualiseringsløsning?

Da er antakelig Parallels Desktop for Mac tingen. Nå oppdatert til versjon 17.

Parallels Desktop for Mac 17

For de fleste som ønsker seg en virtualiseringsløsning så er det typisk det å kunne kjøre Windows på Mac som er det aktuelle. Men det kan like gjerne være Linux, eller faktisk også macOS selv.

Den nye versjon 17 skal være betydelig raskere enn forgjengeren, og det er kjærkomment siden man må dele på ressursene mellom macOS og det virtuelle operativsystemet. Ifølge Parallels selv er det snakk om opptil 33% raskere start på Windows, for eksempel.

Og ikke minst grafikkytelsen skal være forbedret, til glede for de som spiller eller bruker mer spesialiserte applikasjoner. Fordelen med en løsning som Parallels’ er at denne har fått modne over lang tid, og vil oppleves som stabil og godt integrert mot Mac-systemet. I prinsippet kan man sette det opp slik at man ikke ser Windows-skrivebordet og kun har appene oppe sammen med Mac-appene, helt sømløst.

Viktig å merke seg også er muligheten for både Intel og nye M1-maskiner å kunne kjøre nye Windows 11. Dette er aktuelt for Business-versjonen, som også har per-konfigurerte Windows 10-oppsett. Nativ virtualisering av WOA (Windows om ARM) er fremdeles uklart.

Parallels Desktop tilbys i tre ulike konfigurasjoner, der hjem- og studentversjon har en fast pris, mens Pro og Business-løsningen er abonnementsbasert.

Du kan lese mer hos Parallels her.