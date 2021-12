Keychron mekanisk tastatur for Mac

Annonse

Trenger du et tastatur med skikkelig mekanisk motstand?

Da kan Keychron K8 være tingen for deg. Vel og merke om du ikke er avhengig av norsk tegnsett.

Keychron K8

Alle som bruker mye tid på tastaturet i profesjonell sammenheng vet hvor viktig det er. Noen foretrekker typen grunne taster man finner på en bærbar, med lite vandring (travel) for rask respons under touch typing, mens andre sverger til skikkelige klikke-tastaturer som minner mer om IBMs første PC fra 1982.

Er du i sistnevnte kategori, som inkluderer både gamere og utviklere, så finnes det en rekke alternativer, for eksempel fra Matias men også Keychron.

Keychrons nye tastatur K8 har en layout av typen tenkeyless med 87 taster, det vil si uten det vanlige numeriske tastaturet man finner på utvidete tastaturer.

Og tastene kan enkelt byttes uten at det fordrer bruk av loddebolt. Og i tillegg kan man altså velge mellom hvit eller RGB-bakbelysning (15 ulike nivåer).

Tastene kan man velge om skal være av typen Gateron (rød, blå eller brun) eller Keychron.

Tastaturet kan kobles til en Mac via USB C-ledning, eller også trådløst via Bluetooth 5.1. På baksiden av tastaturet er det føtter som kan stilles til to ulike vinkler.

Mac-layout har da command-tasten og tilvalgs-tasten med symbolene man kjenner fra en Apple-layout, men det er altså internasjonalt engelsk-tegnsett og ikke nordisk. Om man mapper om tastene med etiketter tilpasset spill, Final Cut eller andre proff-applikasjoner betyr det mindre. Noen utviklere foretrekker også det amerikanske tegnsettet fordi en rekke symboler og spesialtegn da er lettere tilgjengelige.

Keychron K8 er ikke riktig enda kommet i salg, men du kan registrere din interesse på nettsiden under. Pris er foreløpig ikke kjent.

Via Keychron