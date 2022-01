MS Outlook blir Electron-app?

Annonse

Windows Central melder at Outlook kan bli en Electron-app for både Windows og macOS. Kodenavn: Monarch.

På pluss-siden: Electron støtter nå den nye Apple M1-prosessoren. På usikker-siden: Electron-apper er tunge, men ikke nødvendigvis uegnet. Bevis: Microsoft Visual Studio Code for Mac.

Outlook for Electron

Dette prosjektet er for Microsoft kulminasjonen av visjonen One Outlook. Målet er å gjøre opplevelsen tilnærmet identisk på ulike plattformer, og da ved å gå veien om bakenforliggende nettleser-teknologi.

Mange kjente apper bruker Electron (side fakta-boks) for å oppnå dette, og teknologier som WebAssembly gjør webben til noe langt kraftigere enn man kanskje er vant med.

Bekymringen er selvfølgelig at opplevelsen blir treg og ikke minst lite plattform-aktig - det vil si at appen ikke føles som en Mac-app. Og at den heller ikke ser slik ut.

Nå finnes det jo allerede en web-basert versjon av Outlook, men Monarch skal altså oppleves mer som en desktop-app. Lansering blir senere i år, men vær også klar over at Microsoft utvikler en ny versjon av Office-pakken for de nye M1 ARM-baserte Mac'ene, så da kan det muligens bli et alternativ å velge mellom.