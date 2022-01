Swift for Windows

Annonse

Swift 5.3 er lansert, og nå med støtte for Windows 10.

Google Brain-ingeniøren Saleem Abdulrasool, som også er medlem av Swift kjerne-gruppen, har frontet prosessen med å porte Swift over til Windows.

Swift 5.3

Å gjøre Swift tilgjengelig som et utviklingsspråk også for Windows dreide seg ikke bare om å porte over kompilatoren, men å sikre at hele økosystemet ble tilgjengelig for plattformen. Dette inkluderer kompilatoren, men også standard-biblioteket og kjerne-bibliotekene (dispatch, Foundation, XCTest).

Med den fleksible interoperabiliteten av Swift med C, og disse bibliotekene, så er det mulig å utvikle programmer for Windows utelukkende i Swift. Og dette samtidig som man kan dra fordeler av tilgangen til de omfattende bibliotekene på Windows-plattformen.

Swift 5.3 er fra før av også tilgjengelig for Linux, i tillegg til macOS. IBM har implementert språket i en rekke server side-verktøy.

Du kan laste ned Swift 5.3 verktøyskjeden for Window 10 her. En demo-applikasjon kan lastes ned her. Prosjektet kan bygges med Visual Studio, som tar hånd om Cmake og Ninja. På sikt vil en egen pakke-håndterer ta seg av dette direkte.

Du kan se en video nedenfor der Saleem Abdulrasool gir et overblikk over prosessen med å porte Swift over til Windows.

Via Swift