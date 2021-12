Yammer er tilbake

Annonse

Microsoft seiler i medvind.

Plutselig er vi alle eksperter på Teams, og begynner også å oppdage det lille økosystemet som Microsoft bygger rundt dette navet som en plattform, med SharePoint og Office / Microsoft 365 som backend.

Yammer 2020

Microsoft kjøpte i sin tid Yammer med brask og bram for å re-lansere det som en slags Facebook for bedrifter. Under Ignite 2019 ble neste generasjon Yammer annonsert.

Det er spesielt på mobil-fronten, og da både iOS og Android, at det satses - på tvers av porteføljen. Det betyr tilgang uansett hvor du er.

Parallelt med integreringen av de ulike verktøyene så gis de også en mer helhetlig fremtoning. Nye Yammer benytter seg av det såkalte Microsoft Fluent-designspråket. Det åpner også for tilrettelegging mot en firma-profil.

Yammer blir ny både på mobile plattformer og også som plugin for MS Teams på skrivebordet - men finnes som de andre appene også på nett. Ikke all funksjonalitet vil til enhver tid speils hit, men det finnes mulighet til å delta på prøveprosjekter.

Grafisk ser satsningen lovende ut, og så gjenstår det å se om de klarer å få nok skyvekraft bak seg.

Du kan lese mer hos Microsoft her og her. Sjekk også ut noen promo-videoer nedenfor.

Via Microsoft