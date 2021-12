Hva gjør konkurrentene?

Annonse

Microsoft har lanser nye Surface Laptop Studio.

Det er en kombinert notebook og nettbrett, og minner ikke så rent lite om en MacBook. Mye gjør det om dagen, viser det seg.

Microsoft Surface Laptop Studio

Microsoft har blitt høyst kapabel hva angår maskinvare-design, og også markedsføring. Ved første øyekast kan den nye to-i-ett maskinen likne på en MacBook, men ser man nøyere etter så er det også en god del forskjeller.

Først: Det er en Windows-maskin, nærmere bestemt Windows 11. Skjermstørrelsen er 14,4 tommer (120Hz oppfriskningrate, forresten, og 2400 x 1600 billedpunkter (201 ppt)), med berøringsstyring, og i tillegg også mulighet for å bruke en egen penn som input. Pennen passer passende nok inn under leppen på maskinen.

Den siste setningen bør få deg til å stoppe opp: For det som ser ut som tastatur-delen til en MacBook, det vil si tastatur-delen, er faktisk elevert over en base som inneholder ventilasjonsrister. Det ser litt snålt ut - kanskje det er en vanesak?

Så pennen festes altså på undersiden med magneter. Er det genialt eller tåpelig? Vi får se - kanskje det er en bedre løsning enn Apple Pencil som festes på utsiden av en iPad og som står i stadig fare for å bli dratt av.

Regnekraften leveres av en Quad Core-drevet 11th Gen Intel Core H Series-prosessor (Core i5 eller i7), og maskinen kan fås med opptil 32 GB RAM. Grafikken leveres av Ampere – NVIDIAs 2. generasjons RTX-arkitektur.

Vekten begynner på 1,7kg, og kabinettet er laget av aluminium og magnesium. Du får videre en dedikert ladeport (fremdeles?), to USB 4.0 med Thunderbolt 4-porter, blåtann og Wi-Fi 6. Batteritid oppgis til cirka 18-19 timer avhengig av modell. Og så er det selvfølgelig et kamera som også kan benyttes til ansiktsgjenkjenning for Windows Hello.

Noe av det mer interessante er den hengslede skjermen, som kan vinkles ned mot styreflaten i en slags konferanse- eller presentasjonmodus, men også legges nesten helt ned. Fint for både lesing, men også skissering med pennen.

Surface Laptop Studio kommer først på markedet til neste år. Du kan lese mer hos Microsoft her.