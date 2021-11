Microsoft med passordhåndtering på tvers av plattformer 

Annonse

Passord er pes.

Den beste løsningen er stort sett å la en hjelper-app håndtere dette for deg. Som for eksempel Keychain i macOS og iOS. Eller 1Password. Eller Microsoft Autofill.

Microsoft Autofill

Det er bare å være ærlig: Vi velger som oftest dårlige passord, skifter de for sjeldent, gjenbruker de - og glemmer de. For mange er kanskje til og med muligheten for å kunne nullstille passord fra nettsider en slags passord-håndterer.

For passord som bor i nettleseren velger mange å bruke de innebygde funksjonene i selve browseren. Apples macOS deler Keychain-funksjonaliteten med iOS, og siden det fungerer på system-nivå så kan de også inneholde sertifikater, nettverks-passord, og liknende.

Keychain har vært knyttet utelukkende til Apples plattformer - inntil Apple nylig valgte å lansere en Chrome-extension som også kan kjøres på Windows. Lanseringen ble ikke helt vellykket da de oppstod problemer med iCloud v12 for Windows.

Microsoft svarer nå på dette ved å lansere en chrome-utvidelse kalt Microsoft Autofill. Selskapets egen nettleser Edge, basert på Chromium. har dette innebygget på Windows, og det samme gjelder for macOS-versjonen. Men den kan fint kjøres på Chrome for macOS.

I tillegg kan Microsoft Authenticator-appen for iOS benyttes til å synkronisere de samme passordene til iPhone og iPad.

Kommer du fra en passord-manager så kan du eksportere passordene til en CSV-fil, og så importere denne til Microsofts løsning.

Du finner Microsoft Autofyll på chrome nettmarked her.

Via Microsoft