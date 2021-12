Ny rapport: Eldre arbeidstakere er best på cybersikkerhet

Annonse

Det globale teknologiselskapet NTT har nylig publisert sin årlige Risk:Value-rapport, som ser på hvordan bedrifter over hele verden forholder seg til cybersikkerhet.

Arbeidstakerne under 30 år kommer dårligst ut i undersøkelsen. Halvparten av de spurte i den yngste gruppen mener nemlig at cybersikkerhet er it-avdelingens ansvar.

De eldste er flinkest

Rapporten viser at en person som er født inn i den digitale tidsalder, ikke nødvendigvis følger beste praksis i cybersikkerhet. Det er arbeidstagerne som har jobbet lengst som scorer best.

Lisbeth Børresen, Information Security Manager for Norden i NTT, tror dette kan ha en sammenheng med tiden man er vokst opp i.

– De er vant med at ting bare funker. Derfor forventer de nok også at it-avdelingen har en fungerende løsning på plass, sier hun i en pressemelding fra selskapet.

Børresen presiserer likevel at man skal være forsiktige med å konkludere med at de under 30 simpelthen ikke bryr seg om sikkerhet, og mener at tilfellet kan være at retningslinjer og praksis i bedriftene ikke tilsvarer med forventningene deres.

– Generasjonen som er på vei inn i arbeidsmarkedet er en stor ressurs, og bedrifter må tenke på sikkerhet som noe som muliggjør jobben deres. Ikke noe som hindrer dem i å utføre arbeidsoppgavene sine, sier Børresen, og fortsetter:

– Om bedriftene ikke har tilfredsstillende løsninger for deling av dokumenter og samarbeid, kan det føre til at de ansatte finner eksterne løsninger. Det kan i verste fall sette hele bedriften på spill, sier hun i meldingen.

Du kan laste ned hele rapporten og lese mer her.