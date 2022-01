Dette er it-utdannelsene som gir høyest lønn

Annonse

Den danske avisen Berlingske har sammen med den liberale tenketanken Cepos utarbeidet en liste over hvilke utdannelser som gir den høyeste lønnen.

Dessverre, får en kanskje si, er det ingen av it-utdannelsene som troner helt på toppen av denne listen. Vår søsteravis, Computerworld Danmark, har likevel pløyd gjennom lista og sett på hvilke it-utdannelser det lønner seg å ta. Bokstavelig talt.

På topp

Det er informatikk, eller datalogi som danskene ville ha sagt, som kommer best ut av det på den danske lista. Denne studieretningen skal gi en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 878.600 danske kroner. Denne studieretningen inntar en 15. plass på den samlede listen over de best betalte utdannelsene i vårt naboland.

Den neste it-utdannelsen på listen ligger et lite stykke lenger ned, på en 38. plass. Det er en master i telekommunikasjon, som ifølge beregningen gir en gjennomsnittslønn på 682.300 kroner.

Deretter finner vi utdannelser som digital innovasjon og management, softwaredesign og robotteknologi. Disse utdannelsene skal ifølge Berlingske gi en gjennomsnittlig årslønn på mellom 660.000 og 313.900 danske kroner.