Atea med ny avtale på 600 millioner  

Annonse

Avtalen omfatter konsulenttjenester, programvare og maskinvare til kommunene de neste fire årene.

– Vi gleder oss veldig til det tette og gode samarbeidet vi skal ha med de 13 kommunene på Haugalandet og Sunnhordland. Med denne avtalen skal vi sammen fortsette den digitale reisen, slik at kommunene kan møte framtiden for sine ansatte og innbyggere, sier sjefen i Atea Norge, Michael Jacobs.

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund kommune ser også fram til det digitale løftet kommunene skal forsterke de neste årene.– Vi er opptatt av å tilby kostnadseffektive, driftssikre og brukervennlige løsninger til våre ansatte og brukere. Det var viktig for oss å velge en leverandør som legger vekt på bærekraft og miljø, og som samtidig sørger for en stabil, sikker og framtidsrettet leveranse til konkurransedyktige priser.

Bærekraft

I utlysningen for anbudet var bærekraft vektet med 25 prosent, noe Jacobs sier ble utslagsgivende for Ateas del.

– Med å stille tydeligere og tøffere krav til bærekraft, kan vi løse flere av de store samfunnsutfordringene sammen. Vi er nødt til å tenke mer sirkulært, fremfor nytt. Norske kommuner har ikke bare en enorm mulighet til å påvirke, men også et stort ansvar. Derfor er det fantastisk at disse kommunene går foran og viser vei når de legger bærekraft og miljø som et tydelig tildelingskriterie i utlysningen. Det skaper grønne ringvirkninger for resten av samfunnet, sier Jacobs.