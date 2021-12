Fra “gjemmekontor” til hjemmekontor

Annonse

Mange av oss kommer helt sikkert til å falle tilbake i gamle vaner, men erfaringene vi har nå viser at hjemmekontoret fungerer, og er mer akseptert enn noen gang tidligere. Det å jobbe hjemmefra gjør oss også mer effektive og er bra for miljøet.

Men ikke misforstå meg. Jeg elsker fortsatt kontoret og den fysiske arbeidsplassen. Bare det å komme inn døra på kontoret om morgenen, har alltid fylt meg med masse energi. Og selv om hjemmekontoret har vist sin verdi, mener jeg at arbeidsplassen også etter koronakrisen skal være førstevalget for oss alle. Men framtiden kommer uten tvil til å bli mer fleksibel, og med den fleksibiliteten må vi også ivareta våre sosiale behov på en ny måte.

Nyansene blir borte

Microsoft-sjefen, Satya Nadella, er bekymret for fjernjobbingen, men nyansene blir litt borte i argumentasjonen. Jeg tror på variasjon og valgfrihet. Pandemien har gitt oss en unik mulighet for et mer fleksibelt arbeidsliv. Ingen løsning er helt perfekt, så behovet for balanse er viktig. I denne hjemmekontorsituasjonen tror jeg på følgende:

Vi må kompensere for bortfallet av sosiale relasjoner på jobben. Vi har hårete bærekraftsmål, og nå har vi sjansen til å levere på disse. Enklere for oss alle å få familielivet til å gå opp. Vi er også produktive hjemmefra, men det krever mer selvdisiplin. Lederne har fortsatt mulighet å følge opp sine medarbeidere godt og tett.

Digital kreativitet

Nadella har helt rett når han peker på at manglende sosial kontakt er en utfordring. Jeg mener det kan kompenseres til en viss grad digitalt. På alle våre Atea-kontorer over hele landet har ansatte og ledere hatt massevis av digital kreativitet.

Det handler ofte om de små hverdagslige digitale rutinene, for å kompensere bortfallet av de fysiske møtene. Ta en digital kaffe med en kollega, spis lunsj sammen virtuelt, ha en digital fredags-quiz eller ta gående møter i lunsjen.

I tillegg er det viktig å samle hele virksomheten til større, felles digitale møteplasser. Sammen gikk vi 1700 medarbeidere i Atea med DNT på tur over hele landet via Teams. På turen diskuterte vi erfaringer og historier som hadde preget oss under koronakrisen.

Jeg er sikkert på at summen av alt dette hindrer oss fra å brenne av den sosiale kapitalen, som Nadella er bekymret for.

Ledere har et spesielt ansvar

Vi ledere har et spesielt ansvar for å sette de digitale sammenkomstene i system, og oppfordre til sosialt samvær også i arbeidstiden. Særlig i en situasjon der overgangen til hjemmekontoret ble brå, har det vært spesielt viktig å ta vare på hverandre hjemmefra. Det er ikke alle som har et sosialt sikkerhetsnett de kan lene seg på, og for noen kan jobben være der man sosialiserer seg mest i løpet av uka.

Når det plutselig forsvinner, kan overgangen bli tøff. Det har jeg tenkt mye på som leder i den perioden vi har vært gjennom. Derfor har jeg også vært opptatt hele veien av å fortelle mine medarbeidere at terskelen for å ta kontakt med nærmeste leder eller meg, skal være lav. Si fra hvis det er noe du synes er vanskelig, eller du bare trenger å slå av en prat med noen. Det har vært et viktig mantra fra meg i perioden vi har gått igjennom.

Blir mer hjemmekontor framover

Jeg har selv kjent på savnet av gode kolleger. Det er spesielt å lede en virksomhet med kontorer i 24 byer fra kjøkkenbenken. Jeg savner smilene, klemmene, praten ved kaffemaskinen, lunsj i kantina, og alt det fine med å være fysisk på en arbeidsplass. Nå gleder jeg meg naturligvis til å se alle mine medarbeidere framover når tiltakene letter, og vi etter hvert kan komme tilbake på kontorene.

Hjemmekontorperioden har vært nødvendig, jeg har lært mye og det vil forandre arbeidshverdagen vår i framtiden. Men det vil aldri erstatte magien som skjer i kontorlokalene våre fra nord til sør når dyktige medarbeidere møtes og jobber sammen. Det er jeg helt overbevist om.