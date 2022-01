Atea vant Dells Marketing Excellence-partner

Annonse

I april holdt Dell sin årlige konferanse Dell Technologies World. Denne fant sted i Las Vegas, hvor tusenvis av Dell Technologies kunder og samarbeidspartnere var samlet for å bli oppdatert om Dells strategi, produkter og løsninger.

Under prisutdelingen for Dell Technology-partnere i Europa, Midtøsten og Afrika ble Atea Norge tildelt årets markedspremiepartner.

Administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs, er svært stolt over å motta Marketing Excellence-prisen:

– Dell Technologies og Atea har et tett partnerskap og vi er stolte av det vi får til, som denne prisen er et godt eksempel på. Våre team jobber godt sammen for å komme opp med gode løsninger for våre kunder og kunne gi de råd i deres digitaliseringsarbeid. Dette bærer samarbeidet preg av. Vår gjensidige tillit, gjenspeiles også nettopp med denne prisen. Vi er også spesielt stolte av samarbeidet vårt innen bærekraft, Dell Technologies er blant de beste i bransjen, og vi er flinke på å lære av og å utfordre hverandre, sier han i en pressemelding fra Atea.

Det mangler heller ikke på superlativer i tilbakemeldingen fra Dell Technologies:

Dette er en fantastisk prestasjon og et bevis på en sterk forpliktelse fra Atea når det gjelder å markedsføre Dell Technologies portefølje, sier general manager i Dell Technologies, Christian Lorck, og fortsetter:

– Prisen ble gitt for en digital kampanje fokusert på vår Rugged-portefølje. Atea bygget destinasjonsside, bannere og opprettet kreativ video for å støtte historien om hvordan robuste enheter kan støtte vertikaler som hovedsakelig fungerer utenfor. Sammen med målrettede kundekommunikasjon til egen kundebase, leverte de også sterke resultater i kanalene LinkedIn, Facebook og YouTube.

Selskapet var også nominert for to andre priser – «Partner of the Year» og «Service Partner of the Year».