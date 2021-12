Gartner-analytiker advarer mot multi-sky for data

Annonse

Når man først har flyttet ut i skyen, kan det være fristende å lage en best-of-breed-løsning, med komponenter fra flere av de store skyleverandørene. Det kan for eksempel være forlokkende å utnytte de forskjellige verktøyene leverandørene tilbyr, men det advarer analyseselskapet Gartner mot, ifølge en artikkel på nettsiden The Register.

Trippel fulltidsjobb

Det er forskjeller på de tre store tilbudene innen offentlige skytjenester. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure og Google Cloud Platform har alle sine særtrekk, fordeler og ulemper. Men utbyttet ved å blande selskapenes tilbud for dataadministrasjon og analyseprodukter er forsvinnende lite, så det er bedre å holde seg til ett av dem.

– Trå varsomt. Om du er ny med offentlige skytjenester, og ønsker å kjøre multi-sky, så tenk deg om en gang til. Det er en fulltidsjobb å følge med på en enkelt skytjeneste, og forstå alle nyansene i tjenestene. Du har ikke tid til å starte med å følge og investere i flere skytjenester, sier Gartner-analytiker Sanjeev Mohan til The Register.

Valget av skyleverandør handler i realiteten om hva du ikke kan, legger han til.

Om virksomheten din først og fremst bruker Microsofts produkter, bør man bruke Microsoft Azure skytjeneste, fordi virksomheten allerede på forhånd er fortrolig med Microsofts verktøy. Dersom virksomhetens it-avdeling er virkelig dyktig, og ønsker seg et stort utvalg av skyprodukter, og er parat til å selv gjøre endel koding og tilpasning, så har AWS endel flere muligheter. Om virksomheten er særlig opptatt av å bruke open source-løsninger, så bør man gå for Google Cloud, oppsummerer Gartner-analytikeren.

Han peker også på at man ikke nødvendigvis er nødt til å bruke skyleverandørenes egne verktøy for dataadministrasjon og analyse, om man primært er ute etter å bruke skytjenesten som dataplattform. Da er Informatica ofte et førstevalg, mens Apache Kafka, Snowflake og Fivetran også kan være aktuelle kandidater.