Portabel og god lyd for Sonos-folket

Selv om det virker rart, er det samtidig naturlig at det har tatt så lang tid for Sonos å komme ut med en liten og virkelig portabel høyttaler. I et marked der et søk etter bluetooth-høyttalere gir tusen resultater har Sonos vært fraværende, men ikke nå lenger. Sonos Roam er selskapets første forsøk med portable, og de lykkes med det aller meste.

Det skal sies at Sonos tidligere hadde modellen Move, som for så vidt var flyttbar. Men med sine nesten tre kilo kan den ikke sammenlignes med den mye mindre og lettere Roam. Med en vekt på rett over 400 gram er denne enkel å kaste i sekken på vei ut, men spiller godt nok til å holde liv i en utendørs fest, selv med sosial distansering.

Designet er trekantet og ikke ulik lydbaren Arc fra samme selskap. Det er gummierte føtter under om du vil ha den liggende, men Roam er også ment å stå oppreist. Sistnevnte er kanskje mest naturlig siden man da får tilgang til avspillingsknapper på toppen av høyttaleren. Sonos skal ikke beskyldes for å være spesielt utfordrende når det kommer til design, og her kan velge mellom de spennende fargene sort eller hvitt. Likevel er det noe klassisk ved designet som gjør den enkel å plassere.

Enkelt oppsett

For de av dere med et eksisterende Sonos-system er oppsettet ekstremt enkelt. Gjennom Sonos-appen var det bare å skru på NFC på telefonen, berøre høyttaleren og vipps så var man i gang. Det er ikke stort vanskeligere å koble den opp som sin første Sonos-høyttaler, men det kan være greit å tenke på at man betaler en del for at Roam skal snakke med andre høyttalere i samme økosystem.

Roam støtter også Bluetooth, som faktisk var overraskende klønete å aktivere fordi Sonos har bestemt seg for å gå bort fra det vi oppfatter som en internasjonal standard for å pare enheter. En kjapp kikk i bruksanvisningen, noe vi normalt vegrer oss for med slike produkter, ordnet derimot opp i problemet. Trueplay stiller inn høyttaleren etter rommet den befinner seg i, og denne startes på nytt hver gang man flytter høyttaleren. Når vi for eksempel flyttet den fra badet til stuen fikk vi en merkbar endring i lydbildet uten av vi måtte foreta endringer.

Enheten lades via USB-C, eller en meget pen trådløs lader som kan kjøpes separat. Denne festes enkelt med magnet og fungerer som en finfin hjemmebase for høyttaleren.

I familien

Som nevnt bør Roam appellere spesielt til de som har eksisterende Sonos-produkter i hjemmet. Dette fordi den enkelt kan overføre musikk til andre enheter i det samme systemet, og på samme måte kan du ta med deg musikken når du forlater huset. Overgangen fra nettverk til Bluetooth virker sømløs og fungerer glimrende om du tar med deg Roam ut av nettverksrekkevidden hjemme. Nytt av året er at nettverk og Bluetooth kan være tilkoblet samtidig.

Vi kunne ønske oss at Roam fungerer med lydplanken Arc, i et tenkt scenario kunne den vært en utmerket surround-høyttaler, men dette fungerer altså ikke. Om dette er noe man er ute etter kan vi anbefale Ikeas Sonos-samarbeid isteden.

Sonos-lyden

Lyden fra Roam er rett og slett glimrende med tanke på hvor liten den er. Den spiller overraskende høyt, med en klar lyd vi ikke opplever fra andre Bluetooth-høytalere i samme størrelse. Det er kanskje litt å utsette på bassen, noe som er lett å unnskylde med størrelsen, men akkurat her har kanskje Logitech lykkes bedre med sin Boom-serie. Likevel, det helhetlige lydbildet er rikt og klart, og Trueplay bidrar til å justere lyden riktig etter rommet du befinner deg i. Er du vant til Sonos-lyd kommer du med andre ord ikke til å bli skuffet.

Prisen ligger på rett under 1.800 kroner, som er relativt dyrt isolert sett. Men satt i et Sonos-system er det absolutt verdt prisen. Er du ute etter en enkel bluetooth-høyttaler finnes det et hav av billigere, og gode, alternativer. Men har du en samling Sonos hjemme er dette kanskje årets mest åpenbare addendum.