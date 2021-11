Nordic Semiconductor med Tile-samarbeid

Annonse

Tile, selskapet bak de populære sporingsbrikkene, har fått i havn en avtale med Norske Nordic Semiconductor for å legge sin teknologi direkte på brikkene. Nordic leverer brikker til en rekke kunder, og er kjent for sin lav-energi Bluetooth teknologi.

– ­Sporing av forbrukerenheter er en av de funksjonene som når man har opplevd det en gang, er vanskelig å gå tilbake fra, sier Geir Langeland, salgs- og markedsdirektør hos Nordic Semiconductors.

Administrerende hos Tile, CJ Prober, var i Norge for anledningen og forteller Computerworld i et intervju at Nordic Semiconductor blir en viktig partner for selskapet, som skal satse utenfor kjente kundemasser fremover.

– ­Det er veldig viktig for oss å ha partnere også utenfor lyd-markedet, der vi var tidlig ute med selskaper som Bose og Skullcandy. Vi har allerede en rekke partnere innen RSOC (Reconfigurable System-on-Chip). Vi er allerede partner med Qualcomm, Toshiba, Psylab, Cypress og Dialog, og gleder oss til å ta Nordic inn i den familien, forteller Prober.

Voksende marked

Ifølge Tile er markedet for Bluetooth-enheter forventet å levere rundt fem milliarder i året over de neste fem årene. Selskapet annonserte først et samarbeid med Skullcandy og Bose, og sier at markedet der nå er modent for andre samarbeidspartnere, og at de forventer lyd-enheter som inneholder Tile-teknologi ut i markedet i løpet av de neste seks månedene. Prober, som tidligere var COO i Gopro, er klar på at markedet må utvides, også internasjonalt.

– ­Gitt den suksessen vi har hatt innenfor lyd-markedet, er vi nå klare til å utforske nye områder som bærbare, kameraer og ikke minst wearables. Planen fremover blir å samarbeide med markedsledende merkevarer innenfor disse vertikalene. Her kommer styrken til Nordic veldig tydelig frem, og vi ser frem til samarbeidet.

Sporbar fremtid

– Det er ikke vanskelig å forestille seg en ikke for fjern fremtid der en stor del forbrukerprodukter, spesielt bærbare som er tilbøyelige til å bli gjenglemt eller etterlatt, ikke inkluderer noen form for sporing. Og hvis dette fungerer sømløst rett ut av boksen og kan styres fra hvilken som helst smarttelefon via Bluetooth, så ser jeg at det er en veldig populær og virkelig nyttig funksjon for mange forbrukere, sier Langeland.