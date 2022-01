Fire feil må du unngå for å lykkes med dataintegrasjon

Annonse

De siste årene har det blitt mer komplekst å levere de varene og tjenestene folk vil ha. Det skyldes en myriade av leverandører, IT-systemer og forskjellige applikasjoner, som alle belager seg på data i både lokale og multisky-miljøer. Disse må spille sammen som et samstemt orkester. Mange spenner imidlertid bein på seg selv ved å velge kortsiktige løsninger som viderefører gamle feil. Her er fire feller du ikke bør gå i.

1. Her og nå-løsninger

Dataintegrasjon kan åpne for helt nye forretningsmuligheter, om det gjøres riktig. Men mange tenker ikke langsiktig nok og ender opp med å løse problemer i løsninger som ikke er optimale i utgangspunktet. Det er verken pålitelig eller skalerbart for fremtidige integrasjoner.

Oppskriften på å kaste bort IT-budsjettet er å holde liv i gamle systemer og opprettholde overfladiske integrasjoner. I siste ledd blokkerer det for nye forretningsmuligheter. Det blir en dyr løsning, og det er mange som rammes. I en undersøkelse Boomi fikk utført blant 825 europeiske selskaper, svarer til sammen 40 prosent at deres største utfordring med IT-modernisering enten er et komplekst IT-miljø eller gammel, legacy-teknologi.

2. Dobbeltarbeid – man gjenoppfinner det samme hjulet flere ganger

Integrering mot gamle IT-systemer er en omfattende oppgave som ofte gjøres av ulike arbeidsgrupper. Da skjer det ofte at to eller flere grupper bruker adskillige timer og uker på å skape mer eller mindre samme integrasjon flere ganger. Dette er et resultat av at man mangler overblikk, eller ikke har et ordentlig system som viser hvordan det hele henger sammen.

3. Behov stikker i flere retninger

For mange virksomheter er det vanskelig å møte alle behovene for data. Man kan for eksempel ønske å lagre data i skyen av sikkerhetsmessige hensyn, mens man beholder andre data i egne lokale datasentre. For maksimal effektivitet bør visse skybaserte applikasjoner kommuniserer direkte med hverandre, og ikke sende data via servere.

Noen integrasjoner skal fungere i et multi-skymiljø, mens andre skal støtte Internet of Things-enheter (IoT). Det er selvsagt helt naturlig at man har mange behov i dag, men en rekke ulike integrasjoner på kryss og tvers er en uheldig og ressurskrevende løsning.

4. Tillit er bra, kontroll er bedre

Data er arvesølvet til en bedrift. Med konstant fare for datainnbrudd og økende lovgivning for datahåndtering, er det derfor viktig å få kontroll på hvem som får tilgang til dette. Det er en krevende jobb, med utallige integrasjoner og komplekse systemer. Derfor bør man ta i bruk adgangskontroll som kun gir tilgang til de avdelingene, faggruppene og brukerne som trenger den.

Ved å bytte ut alle gamle integrasjoner med raske og skalerbare prosesser, blir det langt enklere å legge til nye integrasjoner i fremtiden. Ved hjelp av en moderne lavkode-integrasjonsplattform kan man raskt sette opp integrasjoner, samtidig som man ivaretar datakvalitet og sikkerhet. Da unngår du å være den som svir av IT-budsjettet på å slukke data-branner, mens konkurrentene utvikler morgendagens løsninger.

Jon Mohaugen, ansvarlig for Boomi i Norge