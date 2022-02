Sesam har landet sin første kunde utenfor Norge

Annonse

I april i år ble det kjent at Bouvet skilte ut dataplattformen Sesam som eget selskap.

Annonse

Nå, knappe seks måneder senere kan selskapets daglige leder, Axel Borge, fortelle at Sesam trives godt i den nye situasjonen. De har fått nye avtaler, og har landet sin første kunde utenfor Norge.

Annonse

Nye avtaler

Sesam er kort fortalt en skytjeneste som samler data og gjør de tilgjengelige for nye tjenester.

Det er mer enn fem år siden Bouvet så verdien i å skape en god dataplattform for kundene, og da aller først for Hafslund. Sesam ble til for å kunne samle data fra tilårskomne systemer, krevende lisensløsninger og nye målertjenester.

I tillegg til Hafslund, leverer Sesam tjenester til blant annet Aker Solutions og Avinor. Axel Borge kan avsløre at selskapet iløpet av de siste seks månedene har landet mellom fem til 10 nye avtaler, og at en av disse befinner seg utenfor våre egne landegrenser.

Folk og dyr

I det svenske Läkemedelsverket skal Sesam bidra med å samle og tilgjengeliggjøre data av bivirkninger på legemidler for mennesker og dyr.

– Helseopplysninger er ekstremt viktige, og her har det tradisjonelt vært dårlig datastøtte, sier Borge. Han forteller at de i Sesam er gode på å trekke data ut av systemer og sette de sammen, uten at man må bygge om systemene for å lage nye på toppen. Han presiserer også at dette er mulig å gjøre uten at det går på tvers av GDPR og sikkerhet.

Med Sesam på laget skal det bli lettere for Läkemedelsverket å se sammenhenger, finne bivirkninger og iverksette tiltak. Jobben skal også ta atskillig kortere tid, og det som tidligere tok år å identifisere skal nå kunne gjøres på få sekunder.