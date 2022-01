VMware vil løfte datasuverenitet

Annonse

Den nye administrerende direktør Raguh Raghuram presenterte den nye satsingen Sovereign Cloud. Det er et verdensomspennende skytjeneste-program som sørger for at leverandører blir bedre rustet til å levere suverenitet innen data og dermed imøtekomme spesifikke lovkrav om datalagring.

TietoEvery blitt den første nordiske leverandøren av VMware Sovereign Cloud.

– Norges kritiske infrastruktur, enten det er offentlige eller privat tjenester, helsesektoren, forsvarsindustrien eller politiet og andre, trenger å vite at dataene deres er på et trygt sted, sier Andy Stevens, Country Manager i VMware Norge.

– Denne typen kunder vil ikke bruke skytjenester om det betyr at dataene befinner seg i et land som kanskje ikke har Norges beste interesser i tankene. Det handler litt om tilsyn og samsvar med lokal lovgivning, men enda viktigere, med suverenitet i skyen kan du være sikker på at du kan drive innovasjon uten å måtte ofre noe på sikkerheten.

Spesifikke skykrav

Det nye VMware Sovereign Cloud -initiativet hjelper også kundene samarbeide med pålitelige og lokale skytjenesteleverandører for å oppfylle spesifikke datakrav angående datasuverenitet.

– Nye regler som Gaia-X, CLOUD Act og Schrems-II har en rask innvirkning på alle typer virksomheter både globalt og lokalt, sier Alberto Valero, leder for Private Cloud & Edge Services TietoEVRY.

– Vi i TietoEVRY opplever en økende etterspørsel etter nasjonale skyer som kan sikre behovene til nordiske operasjoner og oppfylle lovkrav. Å bli nominert som den første VMware Sovereign Cloud-leverandøren i Norden gjør oss stolte.