Visma kjøper it-konsulentselskapet Conceptos Consulting

Visma kjøper aksjemajoriteten i Conceptos Consulting, og styrker med det satsingen på konsulenttjenester, kompetanse innenfor nye bransjer og et større nærvær i Trøndelag.

Minimum mastergrad

Conceptos Consulting tilbyr kunder innenfor privat og offentlig sektor ekspertise innen teknologiledelse og systemutvikling.

Ifølge en pressemelding fra Visma har selskapet svært erfarne konsulenter. Samtlige ansatte har utdanning på enten master- eller doktorgradsnivå.

It-konsulentene i Conceptos går inn i sentrale roller som seniorutvikler, teknisk rådgiver og prosjektleder, og de jobber innen bransjer som energi, olje og gass, forsvar, industri, telekommunikasjon, media, og finans i tillegg til offentlig sektor.

– Det har tidligere blitt lagt merke til at vi kun har ansatte med mastergrad og enda høyere utdannelse. Bakgrunnen er at vi hele tiden har vært opptatt av å levere de beste tjenestene til våre kunder gjennom å ha de dyktigste konsulentene. Dette er en strategi vi ønsker å videreføre også med Visma som ny eier av selskapet, sier Stein Folden Bakken, administrerende direktør i Conceptos Consulting, i meldingen.

– Conceptos Consulting er et veldrevet og lønnsomt it-konsulentselskap med medarbeidere som innehar høy ekspertise og senioritet, sier Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting, som har store forventninger til samarbeidet:

– Conceptos har i dag flere store og spennende kunder innenfor bransjer og sektorer hvor Visma Consulting ikke er representert og motsatt. Det foreligger dermed et godt grunnlag for å skape positive synergier for begge selskaper.

Ønsker å vokse i Midt-Norge

Med kjøpet av Conceptos Consulting får Visma et kontor i Trondheim med 14 ansatte.

– Ambisjonen er at dette bare er starten på en ytterligere vekst i Midt-Norge. Vi etablerte kontor i Trondheim i fjor, og kjøpet av Conceptos Consulting er et viktig tilskudd til veksten vår i Trondheim, sier Evensen.