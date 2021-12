Microsoft: Mer makt til brukerne

Annonse

Power-plattformen til Microsoft gjør det enkelt for brukere i virksomheter å utføre dataanalyse, lage arbeidsflyt og applikasjoner basert på virksomhetens data. Frem til nå må brukerne få lisenser og tilgang via sin administrator. Det vil Microsoft endre på, og innføre selvbetjening for brukerne. Dette skriver The Register.

I første rekke er det low-code-verktøyene PowerApps, PowerBI og Flow som skal gjøres direkte tilgjengelige for brukere av Office 365. Disse verktøyene er ment benyttet av forretningsbrukere og ikke administratorer eller utviklere.

Dermed virker det naturlig av brukerne fra november skal få mulighet til selv å anskaffe lisenser og verktøy til bruk med Office 365. Ifølge Microsoft gjøres dette som følge av stor etterspørsel. Meldingen fra Microsoft som ble sendt via en app for administratorer av Office 365 lyder:

«Today, individuals within your organization are unable to purchase subscriptions or assign licenses for themselves or their departments without contacting you, their admin. Based on customer demand, we'll soon be enabling self-service purchase and license management capabilities».

Dette betyr ikke at brukerne vil kunne benytte seg av virksomhetens innkjøpsrutiner og anskaffelsesavtaler med Microsoft. I stedet vil brukerne få sitt eget mini administrasjonssenter.

Ikke alle it-administratorer er like glade for nyheten. I diskusjonsfora blir det diskutert bekymring for håndtering av samsvar (compliance), kostnadskontroll, ukontrollert spredning av data, vedlikehold og annet som administratorer gjerne bekymrer seg for.

Du finner mer om Power-plattformen hos Microsoft.