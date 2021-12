ERP-systemets tid som tidstyv er forbi

Annonse

Et ERP-system har tradisjonelt krevd mye manuelt arbeid, og vært avhengig av at vi selv legger inn informasjon for å fungere. Men takket være skyløsninger, mikrotjenester og kunstig intelligens, ser vi nå begynnelsen på en aldri så liten ERP-revolusjon. Forretningssystemet endrer seg fra å oppleves som hodebry, til å bli en nyttig assistent og avlastning i hverdagen. Koronapandemien har satt fart på dette, med kunder som etterspør smidigere og smartere tjenester i en krevende tid.

Med de moderne systemene som nå vokser frem, trenger vi ikke lenger bruke tid på å søke gjennom kompliserte rader, kolonner og tabeller for å finne data. Hvis et problem må løses, vil du i fremtidige forretningssystemer få melding med den spesifikke informasjonen som trengs for å løse det. Maskinlæringens inntog bruker historikk av interaksjoner for å ta avgjørelser, slik at du kun trenger å godkjenne når det er nødvendig. Dessuten trenger du ikke starte opp et omfattende program for å få disse mulighetene. Alt vil være samlet i en enkel, nettbasert løsning.

Flere kan finne opp smarte løsninger

Et smart og enkelt forretningssystem legger grunnlaget for fremtidig innovasjon i mange bransjer. Fremtidens forretningssystemer vil være sammensatt av mikrotjenester som organisasjoner abonnerer på. Flere og flere selskaper tar i bruk programvare for å utføre sine oppgaver, og med mulighetene til å spesialtilpasse funksjoner i forretningssystemet, vil det oppstå et hav av nye og smarte tjenester. Ifølge analysebyrået IDC vil opptil to tredjedeler av alle selskaper selv produsere en eller annen form for programvare om fem år.

Nye forretningssystemer vil være som vann og strøm: usynlige motorer som trengs for å sikre en lønnsom virksomhet. Systemene vil forstå behovene til forskjellige selskaper fra begynnelsen, og redusere behovet for mange dyre konsulenttimer. De vil gi sømløse oppdateringer, slik som på smarttelefonene våre i dag. De fleste brukere vil ikke engang vite at de har samhandlet med et ERP-system når de behandler fakturaer, arkiverer kostnader, sjekker lagersaldoen eller legger inn en ordre.

Mer tid til kreativitet

Programvaren vil fungere som en kunnskapsbank for forretningsprosesser, og vil kontinuerlig lære og forbedre seg selv. Den vil være både pålitelig og rask, noe som frigjør mye tid som kan brukes på de områdene der mennesker slår teknologien, nemlig kreativitet og nytenkning. De som tar i bruk de nye, smarte systemene, vil få langt mer tid til innovasjon og videreutvikling.

Det er på tide å si takk og farvel til tidkrevende løsninger av den gamle skolen, og ønske fremtidens smarte systemer velkommen!

Claus Jepsen, teknologisjef (CTO) i Unit 4