Den nye normalsituasjonen er å jobbe effektivt hjemmefra

Den 12. mars i år, var alt klart. I Gjensidige skulle vi rulle ut det nye WOW365-prosjektet (new Ways Of Working).

Samme dag ble vi sendt hjem.

Det var likevel ingen grunn til unntakstilstand i en nettbasert verden. Vi byttet ut de fysiske arenaene med Teams-møter og fikk jobben gjort likevel.

“Vi kan dele", "vi kan bidra der vi er", "vi kan jobbe smartere" og "vi kan samarbeide lettere" er gode ambisjoner.

Den norske investeringsviljen i adopsjonsarbeid og endringsledelse for moderne løsninger har gått fra å være kald til å bli lunken. Dessverre måtte det en krise til for å få dette arbeidet inn i den norske peisvarmen.

En ny arbeidshverdag

30. mars løste 90 prosent av våre ansatte oppgavene fra hjemmekontor. Prosjektets viktigste ressurs, menneskene, ble satt i fokus med superbrukernettverket, bestående av mennesker med interesse i å ta nye måter å arbeide på i bruk. Sammen ivaretas forretning og den enkelte brukers behov.

I de deler av virksomheten der ressurser dedikeres nettverket, ser vi at adopsjonen og gevinsten i forretningen er størst.

Fremtiden er her nå

Det tar tid å etablere nye måter å jobbe på. Vi har tro på at fleksibiliteten blir størst i bransjer som jobber med kunnskap, kompetanse, digitale tjenester og digitale produkter. Der er det i større grad aksept for at «vi kan bidra der vi er».

Det gjør at vi kan være til stede fysisk når det er hensiktsmessig, og ellers møtes nettbasert. Rush-tid, kjernetid, gjemmekontor og hjemmekontor er begreper som etter hvert ikke lenger er relevante.

"Jeg sparer nå to timer hver dag i reisetid. En time bruker jeg med familien, en time jobber jeg ekstra", sa en kollega.

Vi tør påstå at i fremtiden så vil deler av mange næringsbygg gjøres om til boliger og andre egnede arealer tilpasset den nye arbeidshverdagen vår.

Den sosiale arbeidsplassen

Se på de unge voksne, de har et rikt sosialt liv. Mye av interaksjonen skjer i digitale samhandlingsflater, både på jobb, i skole og privat.

Det å møte mennesker legges til nye og flere arenaer. Kanskje kommer vi til å erstatte avdelingsmøtene med sosial samling på restaurant. Så tar vi heller møteagendaen online hjemmefra, og bruker halve tiden.

Kanskje lytter jeg til og ser på et nettbasert informasjonsmøte via mobilen mens jeg sitter på bussen eller som passasjer i en bil. Kanskje tar jeg en dag der tiden brukes til kaffeautomatprat, og møte med kolleger på arbeidsplassen. Sikkert er det at en fordeling på flere arbeidsplasser og tilpasning til nye arenaer vil endre hvordan vi arbeider og samhandler.

Mange ledere snakker om at vi skal tilbake til en normalsituasjon, slik det var før 12. mars. Dét kommer ikke til å skje. Det er en ny normalsituasjon.

Ane Marte Hoel Glestad, Gjensidige

Eystein Vigerust, Inoworker